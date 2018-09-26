2018-09-26T07:22:25+03:00
Общество

Чеченские власти жестко раскритиковали Конора МакГрегора

В Грозном усомнились в психическом здоровье ирландского бойца
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Чеченские власти жестко раскритиковали Конора МакгрегораЧеченские власти жестко раскритиковали Конора Макгрегора
Изменить размер текста:

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров раскритиковал поведение звезды UFC Конора МакГрегора перед поединком против Хабиба Нурмагомедова.

- Мы отдаем МакГрегору должное уважение, это большой мастер в бойцовской лиге UFC. Однако в последнее время ирландец ведет себя словно эпатажный клоун, возомнил из себя непревзойденного шоумена, слишком амбициозный. Ляпнул, не думая, что-то в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова. Наверно, пытался заработать на своих речах какие-то баллы. И этот удручающий факт лично мне говорит о проблемах с психическим здоровьем у этого этого экзальтированного выскочки.

Также Джамбулат Умаров прокомментировал недавнее видеобращение к Конору чеченского бойца Хусейна Халиева.

- Я понимаю и поддерживаю и его мотивы, и мотивы всех других рассерженных ребят. Но такие обращения только усиливают лишнее внимание к Макгрегору, который не может отвечать за свои слова и деяния, как настоящий мужчина. Иначе он бы не делал эти заявления, находясь от нас за многие тысячи километров и не вел бы себя словно мексиканский петушок, – сказал Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, на днях к ирландцу обратился чеченский чемпион смешанных единоборств в легком весе Хусейн Халиев, посоветовав «скорее извиниться за слова в адрес Рамзана Кадырова». Макгрегор на видеообращение чеченца пока никак не отреагировал.

Бой между Конором и Хабибом пройдет 6 октября этого года в американском Лас-Вегасе.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
Вячеслав Битаров призвал силовиков не допустить межнациональную рознь
В Ингушетии нашли 74-летнего убийцу, семь лет находившегося в розыске
В «Гармонии» пройдет Фестиваль цветов и пирогов
В Ессентуки съезжаются участники курортного форума «Кавказская здравница 2018»
На Ставрополье утонул увидевший русалок рыбак
В Светлограде открылся переформатированный офис Сбербанка
Ефрейтор из КБР осужден за вымогательство денег у сослуживцев
На Ставрополье мужчина убил пожилого друга из-за разбитого телевизора
В Дагестане назначен новый глава правительства
В Ессентуках могут изменить схему общественного транспорта
Ставрополец выстрелил в голову любовника жены
Полицейские Ставрополья открыли огонь по автомобилю пьяного лихача [ВИДЕО]
В ДТП в КЧР пострадали пять человек
Владимир Васильев назвал кандидата на пост премьер-министра Дагестана
В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку
В 2019 году ставропольские пенсионеры рискуют остаться без телевизора
На бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильном накрыли подпольный табачный завод