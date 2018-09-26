Чеченские власти жестко раскритиковали Конора МакГрегора

СЕГОДНЯ 06:40 2018-09-26T07:22:25+03:00

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Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров раскритиковал поведение звезды UFC Конора МакГрегора перед поединком против Хабиба Нурмагомедова.

- Мы отдаем МакГрегору должное уважение, это большой мастер в бойцовской лиге UFC. Однако в последнее время ирландец ведет себя словно эпатажный клоун, возомнил из себя непревзойденного шоумена, слишком амбициозный. Ляпнул, не думая, что-то в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова. Наверно, пытался заработать на своих речах какие-то баллы. И этот удручающий факт лично мне говорит о проблемах с психическим здоровьем у этого этого экзальтированного выскочки.

Также Джамбулат Умаров прокомментировал недавнее видеобращение к Конору чеченского бойца Хусейна Халиева.

- Я понимаю и поддерживаю и его мотивы, и мотивы всех других рассерженных ребят. Но такие обращения только усиливают лишнее внимание к Макгрегору, который не может отвечать за свои слова и деяния, как настоящий мужчина. Иначе он бы не делал эти заявления, находясь от нас за многие тысячи километров и не вел бы себя словно мексиканский петушок, – сказал Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, на днях к ирландцу обратился чеченский чемпион смешанных единоборств в легком весе Хусейн Халиев, посоветовав «скорее извиниться за слова в адрес Рамзана Кадырова». Макгрегор на видеообращение чеченца пока никак не отреагировал.

Бой между Конором и Хабибом пройдет 6 октября этого года в американском Лас-Вегасе.