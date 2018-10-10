Хабиб Нурмагомедов Владимиру Путину: После боя себя чувствую хорошо, только пятки болят
Владимир Путин поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Макгрегором. Президент Российской Федерации встретился со спортсменом сразу после форума «Россия – спортивная держава» в Ульяновске. На встречу с Президентом пришел и отец Хабиба — он же его тренер Адбулманап Нурмагомедов.
- Как себя чувствуете? - cпросил президент. - Хочу поздравить с заслуженной победой, Хабиб. И отца хочу поздравить с таким сыном. Вы вырастили хорошего сына, Абдулманап.
- Нормально. Пятки болят — и всё. Спасибо Вам за поздравления, - ответил Хабиб Нурмагомедов.
- Нелёгкий он был в детстве, но потом преобразился, - подметил Абдулманап Нурмагомедов.
- Если бы был совсем лёгким, то, наверное, не стал бы таким бойцом. Ещё раз поздравляю. Хочу пожелать успехов в будущих выступлениях, - продолжил Владимир Путин. - Мы внимательно за всем поединком следили, очень переживали за тебя. Буду просить твоего папу, что он тебя не строго наказывал. Ты ведь решил главную задачу — бой выиграл, выиграл достойно и убедительно.
- Спасибо. Я тоже надеюсь, что они оценят не только мой прыжок после боя, но и выступление. Пока что говорят только о моём прыжке, хотя я неплохо выступил, - сказал Хабиб Нурмагомедов. - В отличие от его (Макгрегора) выходок и его явного неуважения к моей стране, родителям, ко мне лично, я считаю, что вёл себя достойно. Но некоторые моменты, конечно, и я тоже не сконтролировал, потому что и во время боя тоже имели место провокации. Надеюсь, этот суд, который сейчас там идёт, завершится в нашу пользу.
Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Ульяновске.
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