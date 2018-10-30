Евкуров: Решение КС Ингушетии не отменяет соглашение о границе с Чечнёй

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-30T19:35:31+03:00

Глава Республики Ингушетия уверен, что соглашение может быть оспорено лишь в Конституционном суде Российской Федерации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава республики подчеркнул, что вопрос должен быть решён на федеральном уровне

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Юнус-Бек Евкуров прокомментировал решение Конституционного суда Ингушетии, признавшего соглашение об установлении границы с Чечнёй не соответствующим Конституции республики. По словам главы региона, у инстанции нет права принимать решение об отмене действующего закона.

- Поступила информация, что Конституционный суд РИ принял решение об “отмене” Закона об утверждении соглашения об установлении границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законное силу. Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ. Соответствующий запрос о компетенции Конституционного суда РИ будет направлен в ближайшее время в Конституционный суд РФ, — заявил глава Ингушетии.

Напомним, что соглашение о равноценном обмене территориями было подписано Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября. 4 октября парламенты регионов утвердили документ и 16 числа оно вступило в законную силу.

Однако в самой Ингушетии до сих пор остаются противники заключения соглашения. Они уже согласовали с правительством митинг 31 октября.

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