Евкуров: Решение КС Ингушетии не отменяет соглашение о границе с Чечнёй
Юнус-Бек Евкуров прокомментировал решение Конституционного суда Ингушетии, признавшего соглашение об установлении границы с Чечнёй не соответствующим Конституции республики. По словам главы региона, у инстанции нет права принимать решение об отмене действующего закона.
- Поступила информация, что Конституционный суд РИ принял решение об “отмене” Закона об утверждении соглашения об установлении границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законное силу. Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ. Соответствующий запрос о компетенции Конституционного суда РИ будет направлен в ближайшее время в Конституционный суд РФ, — заявил глава Ингушетии.
Напомним, что соглашение о равноценном обмене территориями было подписано Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября. 4 октября парламенты регионов утвердили документ и 16 числа оно вступило в законную силу.
Однако в самой Ингушетии до сих пор остаются противники заключения соглашения. Они уже согласовали с правительством митинг 31 октября.
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
КС Ингушетии признал соглашение о границе с Чечней несоотвествующим Конституции республики
Однако юристы полагают, что Закон о границе абсолютно легитимен (подробности).
Депутаты Ингушетии передумали проверять законность соглашения с Чечнёй
Члены Народного собрания отозвали запрос в Конституционный суд (подробности).
Евкуров рассказал о причинах подписания соглашения о границе с Чечнёй
Документ был составлен спонтанно и без участия федеральных властей. Инициатива появилась после путаницы и создающейся из-за неё напряжённости на границах (подробности).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ингушетии депутаты сорвали новое голосование по границе с Чечнёй
На заседание явилось всего 12 членов Народного Собрания, когда для кворума нужно было 17 (подробности).
В Ингушетии на митинге против передачи земель Чечне открыли стрельбу
Силовики открыли предупредительный огонь после того, как из толпы в Юнус-Бека Евкурова бросили бутылкой (подробности, видео).