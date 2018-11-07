2018-11-07T21:13:07+03:00
Общество

Следствие считает брата Абдулатипова причастным к «империи» по торговле инвалидностью

Бывшему депутату Народного Собрания Дагестана предъявили новые обвинения
Андрей ЗОБОВ
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Раджаб Абдулатипов. Фото: пресс-служба главы ДагестанаРаджаб Абдулатипов. Фото: пресс-служба главы Дагестана
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Следственный комитет РФ предъявил брату экс-главы Дагестана Раджабу Абдулатипову новые обвинения. Его считают участником преступного сообщества на выдаче фиктивных инвалидностей за взятки. Подробности «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе федерального Следкома.

— Депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову сегодня предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, которое специализировалось на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток, — сообщила пресс-служба СК РФ в мессенджере WhatsApp.

Внутреннее убранство роскошного особняка Раджаба Абдулатипова Фото: Социальные сети

Внутреннее убранство роскошного особняка Раджаба АбдулатиповаФото: Социальные сети

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали брата Рамазана Абдулатипова Раджаба 26 сентября в рамках расследования дела Магомеда Махачева. Тогда близкие к следствию источники заявляли, что именно Раджаб Абдулатипов купил ему место руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану за 70 миллионов рублей.

Таким образом, специалисты СК РФ подозревают, что депутат стал одним из создателей преступного сообщества, торговавшего инвалидностью с 2013 года. Под непосредственным контролем руководителя медэкспертизы Махачева работали десятки подкупленных руководителей межучреждений и врачей. За взятки они выдавали гражданам справки, по которым можно было получать ежемесячные дотации. Благодаря этому, среди местных жителей липовая инвалидность считалась отличным способом обеспечить себе пассивный доход и безбедную жизнь. В результате в Дагестане стали появляться целые деревни инвалидов.

Расследование продолжается.

Задержание Раджаба Абдулатипова.

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Следствие: брат Абдулатипова за 70 млн купил Магомеду Махачеву место главы медико-социальной экспертизы

Сейчас оба высокопоставленных чиновника задержаны и находятся под следствием (подробности).

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