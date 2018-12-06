2018-12-06T12:04:15+03:00
Политика

Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией признано конституционным

Границы между республиками установлены окончательно и обжалованию это решение не подлежит
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба главы Республики ИнгушетияФото: пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Конституционный суд России признал соглашение об установлении административной границы между Чечнёй и Ингушетией соответствующим главному закону страны. Принятый между регионами нормативный акт остаётся действительным, а новые границы окончательно утверждены.

Соглашение об установлении границы было подписано Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября, однако подлежало ратификации в парламентах регионов. Голосование по этому вопросу прошло 4 октября и было утверждено депутатами обеих республик. Однако в Ингушетии такое решение народных избранников было остро воспринято оппозицией.

12 из 32 парламентариев обратились в региональный Конституционный суд, вставший на их сторону. Они утверждали, что во время рассмотрения закона были допущены нарушения. Депутаты утверждали, что документ не прошёл должной проверки и шлифовки в министерствах и ведомствах.

Однако Конституционный суд России в таком порядке принятия нарушений не усмотрел, посчитав, что парламентарии вправе ратифицировать соглашение, если подавляющее большинство полностью согласны с его положениями.

— Нет основания полагать, что во время принятия соглашения об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республики были нарушены установленные законотворческие нормы. Не все ситуации досконально регулируются законом, и парламент, как высший законотворческий орган региона, волен принимать решения о порядке рассмотрения документов, — сообщил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

В федеральном Конституционном суде также рассмотрели решение КС Ингушетии от 30 октября. По мнению федерального суда, решение об отмене соглашения между двумя субъектами находится вне юрисдикции КС Ингушетии. Поэтому на действительность принятого соглашения оу установлении границы оно никак не влияет.

— Конституционный суд республики Ингушетия в любом случае не имел право проверять законность уже принятого Народным собранием республики соглашения между двумя субъектами федерации. Это не значит, что проверить конституционность соглашения невозможно — его регулирование находится в ведомстве КС РФ, — сообщил Валерий Зорькин.

Также оппозиционеры пытались добиться права провести референдум. По их словам, жители не были достаточно осведомлены о соглашении и не смогли выразить своё мнение по резонансному вопросу. Более того, Конституция Ингушетии предусматривает такой формат при изменении границ.

Однако Конституционный суд обратил внимание на то, что границы между Чечнёй и Ингушетией так и не были официально установлены с момента распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Поэтому речи об их изменении быть не может — соглашение впервые проводит границу между субъектами.

— Конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ. Никаких положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границ в ней не содержится. Таким образом, референдум в Ингушетии не является законной необходимостью.

Таким образом основные доводы группы депутатов, выступавших против соглашения, были разбиты. Своим окончательным решением КС России признал соглашение конституционным и действительным.

— Признать принятый Народным собранием Ингушетии закон об утверждении соглашения о границе между Чечнёй и Игушетией не противоречащим Конституции Российской Федерации. Признать закон не утрачивающим силу и действующим, обязательным к исполнению на всех уровнях. Настоящее постановление вступает в силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит. — резюмировал председатель суда Валерий Зорькин.

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