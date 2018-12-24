"Оля, знай, я у тебя только один!": "Синтоловый качок" выстрелил в парня из-за Бузовой

"Синтоловый качок" решил примерить на себя образ крутого парня и вступился за честь популярной телеведущей Ольги Бузовой. Для этого он надел ковбойскую шляпу, взял в руки ружье и даже напал на мужчину.

Кирилл "руки-базуки" Терешин пнул молодого человека в грудь, а потом "добил" его выстрелом". Свои действия фрик объяснил довольно кратко:

- Он приставал в Ольге Бузовой! Оля, знай, я у тебя только один, - заявил Кирилл Терешин.

По кадрам видеоролика, который фрик разместил у себя в социальных сетях, видно, что это все "постановка". Никто из участников съемки не пострадал, но зато "руки-базуки" почувствовал себя "мачо".

Напомним, "синтоловый качок" уже неоднократно признавался в любви к популярной ведущей и рассказывал, что его девушка даже дала ему разрешение на измену с Бузовой. Парень периодически носить футболку с изображением певицы и подписью "Хочу переспать с Бузовой".

При это Кирилл "руки-базуки" Терешин признается, что готов даже пойти на телестройку "Дом-2", чтобы стать ближе к любви всей своей жизни. И ему неважно, если Ольга полюбит его лишь будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на то, что "синтоловый качок" довольно часто размещает пост, посвященные любви к Бузовой, телеведущая еще ни разу не отреагировала на его пылкие заявления. Вполне вероятно, что Ольга до сих пор не знает о столь преданном поклоннике.

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