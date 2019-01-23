2019-01-23T14:58:04+03:00
Экономика

Республики Северного Кавказа задолжали по газу больше всех в России

Крупнейшими неплательщиками назвали Чечню, Дагестан и Кабардино-Балкарию
Евгения СОКОРЕВА
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Вопрос с долгами по газу обострился после решения суда о списании 9 млрд рублей задолженности населению ЧечниВопрос с долгами по газу обострился после решения суда о списании 9 млрд рублей задолженности населению ЧечниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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"Газпром" посчитал, что россияне задолжали за газ 137,7 млрд рублей. Данные приводят по состоянию на 1 декабря 2018 года. А просрочили вместе с этим 37,9 млрд рублей платежей.

И по цифрам компании, сложилась эта ситуация во многом из-за Северного Кавказа, где население не платит больше и дольше всех. Возглавили всероссийский рейтинг крупнейших должников сразу три республики: Чечня (13,3 млрд рублей), Дагестан (9 млрд рублей) и Кабардино-Балкария (2,7 млрд рублей). А пятое место после Краснодарского края заняла Ингушетия (1,1 млрд рублей).

Отдельно "Газпром межрегионгаз" подсчитал и просроченный долг Чечни. Цифра достигла 16,2 млрд рублей (из них 13,3 миллиарда числятся за населением). А также прокомментировал состояние не своей газовой инфраструктуры в республике, которая не находится на балансе у "Газпрома" и отличается неудовлетворительным состоянием.

Кроме того, организация выложила на официальном сайте данные по должникам-организациям. В Ингушетии нашли всего одну, в Северной Осетии - 12, в Карачаево-Черкесии - 3, в Дагестане - 14, в Кабардино-Балкарии - 16, в Чечне - 3, а на Ставрополье - 15.

КСТАТИ

Вопрос с обсуждением газовых долгов обострился из-за решения суда простить задолженность в 9 млрд рублей населению Чечни. "Газпром" решение обжалует. Официальные власти республики считают его справедливым. В Кремле пока никакой оценки ситуации не дают.

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