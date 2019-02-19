В деле клана Арашуковых до сих пор нет потерпевших

Нашумевшее уголовное дело Рауфа и Рауля Арашуковых обрастает новыми деталями. Если раньше адвокаты подозреваемых рассказывали лишь о их жизни в Лефортово, то теперь их защитник Сергей Шишов раскрыл подробности расследования.

По словам Сергея Шишова, в деле сенатора и советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" до сих пор нет потерпевшего.

- ПАО "Газпром" до сих пор не признано потерпевшим, хотя по фабуле дела, оно давно должно было получить этот статус. Отмечу, что на данный момент даже нет заявления о факте хищения природного газа компании. А дело почему-то уже возбудили и непонятно на основании чего, - рассказал защитник в разговоре с "Интерфаксом".

Напомним, отец и сын Арашуковы были задержаны силовиками 30 января. Рауль подозревается в организации преступного сообщества и хищении газа на сумму в 30 миллиардов рублей, а Рауль - в участии в ОПГ, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля.

Сейчас сенатор и "газовый король" находятся в разных камерах в Лефортово и отказываются признать свою вину. Арашуковы периодически жалуются на условия своего заключения, так как в их камерах нет горячей воды. Кроме того, Рауф оказался в одной комнате с террористом, что он считает неприемлемым. Сокамерником его отца стал мужчина, который попался на мошенничестве.

По делу клана Арашуковых уже задержаны семь высокопоставленных менеджеров региональных отделений "Газпрома". Все они подозреваются в организации преступных схем, которые позволили украсть рекордное количество голубого топлива.

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