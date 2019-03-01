Суд освободил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии

Московский суд освободил из-под стражи экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева. Следователю отказали в прошении продлить срок ареста до 6 марта. Судья учла доводы защиты, опротестовавшей принятое ранее решение о продлении срока заключения. Но из камеры Дерева выпустят не на свободу, а под домашний арест.

Напомним, бывший сенатор просидел в СИЗО почти год. Его обвиняют в многомиллионном мошенничестве с НДС в 2007-2010 годах. Аферу на свыше 119 млн рублей бывший сенатор, по данным следователей, провернул вместе с подельниками.

Адвокаты, отметим, еще в начале февраля заявили, что подзащитный уже скоро окажется на свободе, потому что следователи не уложились в срок с оформлением документов про расследование дела. Теперь же стало известно, что защита также настаивала на подставе Дерева Арашуковыми.

Поэтому его теперешнее освобождение связывают в том числе с тем, что как свидетель он дал показания по делу задержанных сенатора от Карачаево-Черкесии и его отца.

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