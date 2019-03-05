Арестованный в Кисловодске Емельяненко пожаловался на слишком суровое наказание
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает 10 суток ареста слишком суровым наказанием за пьяные гонки с полицией. Он подал жалобу на решение суда, попросив заменить арест на денежный штраф.
— Александр Емельяненко подал жалобу на решение Кисловодского городского суда. Он подчеркнул, что извинился и раскаялся в содеянном, но суд вынес слишком суровое наказание. В апелляции он подчеркивает, что готов нести наказание, но только в форме штрафа, — рассказала «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы Краевого суда Елена Чурюда.
Рассмотрение апелляции назначено на среду, 6 марта.
Напомним, что бойца задержали 1 марта. Повздорив с сотрудниками эвакуатора, собиравшимися забрать его золотой «Мерседес», Емельяненко сел за руль пьяным и устроил гонки с полицией. Даже после того, как его удалось остановить, спортсмен продолжил «качать права» и послал полицейских матом.
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На следующий день в суде Александр объяснил своё поведение состоянием алкогольного опьянения и попросил прощения у сотрудников МВД. Несмотря на это, суд арестовал его на 10 суток.
Из-за дебоша боец потерял существенные деньги — в понедельник 4 марта в Челябинске он должен был выйти на бой с бразильцем Вагнером Прадо. Организаторы турнира Russian Cagefighting Championship задумались о разрыве сотрудничества с оскандалившимся спортсменом и приостановили действие его контракта.
Вероятно, это связано с тем, что Емельяненко может грозить ещё и уголовная статья. Следственный комитет Ставрополья рассматривает возможность возбуждения дела по факту оскорбления представителя власти. В этом случае Александр может надолго отправиться на обязательные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU