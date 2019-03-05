Попавший за решётку Александр Емельяненко впал в депрессию

Отбывающий административный арест в спецприёмнике Кисловодска боец смешанных единоборств Александр Емельяненко загрустил. По словам источника «КП - Северный Кавказ» спортсмен сидит в одиночной камере, выглядит подавленным и почти не разговаривает.

— После задержания он вёл себя в изоляторе крайне...несдержанно, — рассказал собеседник «КП». — Возмущался, выкрикивал оскорбления, ну вы понимаете. Но когда пришёл в себя на следующий день — затих. Оказалось потом, что у него скоро должен был быть бой. Сейчас почти не говорит, никаких требований и жалоб, ничего. Выглядит очень разочарованным и разбитым.

Причины для разочарования у Емельяненко действительно есть — из-за дебоша он лишился боя и, как следствие, гонорара за выступление на турнире Russian Cagefighting Championship в Челябинске. В понедельник 4 марта россиянин должен был встретиться в октагоне с бразильцем Вагнером Прадо. Организаторы были глубоко разочарованы скандальным поведением Александра и приостановили действие контракта бойца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694948" frameborder="0"></iframe> Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП

Александра Емельяненко задержали вечером 1 марта в Кисловодске. Конфликт с сотрудниками эвакуатора, пытавшимися увезти его лихо припаркованный на пешеходном переходе золотой «Мерседес», перерос в гонки с полицией. При чём, как признался сам боец, за руль он сел пьяным.

Полицейским всё же удалось остановить «летавший» по Кисловодску золотой «Мерседес». Но приветствовал их боец далеко не великосветскими любезностями. Качественно обматерив правоохранителей и осознав, что испугать их регалиями не удастся Александр пустился наутёк, но стражи порядка быстро поймали беглеца и заковали в наручники.

За неповиновение полиции Кисловодский суд арестовал спортсмена на 10 суток. А 7 марта мировой суд курортного города рассмотрит второе дело — отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Также Емельяненко вменяют неправильную парковку.

Грозит российскому спортсмену и уголовное преследование. Следственный комитет Ставрополья решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «оскорбление представителя власти». И если ведомство согласится с позицией МВД, то Александру придётся надолго отправиться на обязательные работы.

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