Ещё одно дело против Емельяненко Кисловодский суд рассмотрит 7 марта

СЕГОДНЯ 20:53 2019-03-04T20:53:40+03:00

Александру Емельяненко грозит уголовный срок, но пока мировой суд разберётся с административными нарушениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Получивший 10 суток административного ареста боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вернётся в суд в четверг 7 марта. Речь идёт о выборе наказания за неправильную парковку и отказ дышать в трубку алкотестера.

Сейчас боец отбывает административный арест за отказ подчиняться сотрудникам полиции во время пьяного дебоша. Вечером 1 марта в Кисловодске боец сначала поскандалил с сотрудниками эвакуатора, которые хотели забрать припаркованный на «зебре» золотой «Мерседес» бойца, а потом устроил гонки с полицией, закончившиеся матерными оскорблениями задержавших его стражей порядка.

— Сегодня в мировой суд мы передали дело по статье административного кодекса «невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы Краевого суда Елена Чурюда.

В самом суде уточнили, что рассмотрение дела назначено на 7 марта. За нарушение Емельяненко грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что вызывающее поведение известного своими скандальными выходками бойца было одной из самых обсуждаемых тем на выходных. Сам Александр извинился перед полицией, объяснив своё поведение состоянием алкогольного опьянения, а его коллеги в жесткой форме потребовали изолировать агрессивного спортсмена от общества. Боец Сергей Харитонов не скупился на эпитеты, назвав Емельяненко «опасным для общества» и попросил Рамзана Кадырова «закрыть Александра на территории Чечни».

Кроме административки, спортсмену может грозить и уголовный срок. Полицейские собрали материалы для возбуждения уголовного дела по статье «оскорбление представителя власти». Сейчас их рассматривают в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Тем временем Емельяненко уже потерял работу: его отстранили от участия в турнире Russian Cagefighting Championship (RCC). Бой россиянина был запланирован на сегодня, 4 марта, в Челябинской области. Соперником Александра должен был стать боец Вагнер Прадо из Бразилии.

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ИСТОЧНИК KP.RU