Александра Емельяненко лишили прав на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования
Мировой суд Кисловодска лишил бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко водительских прав на полтора года. Он также обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал свой золотой "Мерседес" прямо на пешеходном переходе в Кисловодске. Когда его попытались эвакуировать, боец не дал этого сделать и попытался уехать от полиции прямо по тротуару. Непродолжительная погоня, во время которой Емельяненко протаранил несколько машин, закончилась для него задержанием и арестом на 10 суток.
Проходить медицинское освидетельствование спортсмен отказался, хотя по всем признакам был пьян. Именно за это мировой суд и лишил его прав на полтора года, а также приговорил к штрафу. Впрочем, Емельяненко может грозить и уголовная ответственность, если, конечно, следствие усмотрит состав преступления в его неповиновении полиции. Сам боец заявил в суде, что вел себя смирно, "иначе это отразилось бы на здоровье полицейских".
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ИСТОЧНИК KP.RU