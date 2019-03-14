Филипп Киркоров не выступал в ресторане, где полицейские спасли его от покушения

Адвокат Хидирнеби Казуева, одного из четверых присягнувших на верность ИГ* экстремистов, собиравшихся совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова, настаивает на том, что правоохранители совершили серьёзную ошибку в ходе расследования. Дело в том, что певец выступал на летней площадке Дагестанской государственной филармонии, о чём сам писал в Instagram. В то же время в обвинительном заключении следователи утверждают, что теракт сорвала полиция, дежурившая около ресторана «Хазар».

Именно Казуев стал творцом сенсации, неожиданно раскрыв следствию подробности своих планов. По его словам, целью боевиков был не теракт, а убийство самого Филиппа Киркорова. При чём заказчиком был Максим Галкин, который невзначай встретил подозреваемого на московской улице в начале 2017 года и попросил за 2 миллиона устранить артиста. Якобы заказчик приревновал свою жену Аллу Пугачёву к бывшему мужу и решил его подорвать.

Но адвокат Исрафил Гададов просит обратить внимание не на громкие имена, а на подробности дела. В обвинительном заключении, копии которого находятся в распоряжении «КП - Северный Кавказ», написано, что планы боевиков сорвали полицейские, дежурившие у ресторана «Хазар». Но в роковой день 6 июля 2017 года Киркоров выступал на летней площадке Дагестанской государственной филармонии. Об этом свидетельствовала и удалённая видеозапись с концерта, размещённая в Instagram самого певца с геометкой.

Тот самый концерт Киркорова, на котором должен был произойти взрыв.Видео: instagram.com/fkirkorov

— Прошу обратить внимание на эту незначительную деталь, — объясняет адвокат Исрафил Гададов. — И обратить внимание на то, что происходит со следствием. Мой подзащитный утверждает, что его целью был сам Филипп и они отказались от мероприятия именно из-за того, что испугались массовых жертв. Когда обвинение настаивает на том, что целью был именно теракт.

По словам защитника, для массового убийства подозреваемым было достаточно привести в действия устройства неподалёку от самой площадки, там, где собралась толпа. Однако они предпочли отказаться от этой идеи.

Напомним, что следствие отказалось верить в версию заказного убийства и отклонило ходатайство защиты о допросе Киркорова, Галкина и самой Пугачёвой. Основными причинами для такого решения стал отказ подозреваемого Казуева рассказать подробности, а также назвать место и время встречи с Галкиным в Москве. Кроме того, никаких других фактов, подтверждающих слова экстремиста, следователи не нашли.

Резонансный скандал с заказным убийством прокомментировали и сами звёзды. «Заказчик» Галкин остроумно заметил, что его друг Филипп «сильно расстроен тем, что его заказали так дёшево». А сам Киркоров раздражённо сообщил, что «такой бред под силу придумать только совершенно пьяному человеку».

*ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация

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