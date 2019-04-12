Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного о списании с населения огромных долгов за газ. Об этом глава ЧР написал в своем Telegram-канале.

- Во время боевых действий газопроводы Чечни были практически полностью разрушены. Наша республика понесла огромные, не подсчитанные потери. При этом не имелось никакой возможности учитывать реальное потребление газа, - отметил он. - Необходимо проведение инвентаризации и точное определение долгов, не подлежащих по закону взысканию.

Кроме того, Рамзан Кадыров указал случаи, когда государство-кредитор списывает задолженности "в силу разных обстоятельств или за давностью лет", и напомнил, что РФ простила многим странам старые долги.

- Чечня и чеченский народ надеются, что в силу особых обстоятельств государство пойдет им навстречу. И такое решение будет справедливым, — отметил Рамзан Кадыров.

В начале этого года Заводской суд Грозного постановил списать долги населения за газ на 9 млрд рублей как "безнадежные". Власти Чечни сочли такое решение справедливым. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" в ответ подала на решение апелляционную жалобу и оно было отменено.

КСТАТИ

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