"Меня пытались взорвать боевики! Как я мог давать им деньги?!": полковник полиции Дагестана дал показания в суде
В Верховном суде Дагестана прошло заседание по делу бывшего замначальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, попавшего под следствие как вероятный спонсор боевиков "эндирейской" бандгруппы.
Началось слушание с протеста защиты о незаконном аресте полковника на 2 месяца. Решение 1 апреля принял Советский районный суд Махачкалы, посчитав, что при связях и с загранпаспортом подозреваемый может запросто сбежать из России и надавить на свидетелей. Меру пресечения не изменили и теперь даже после слов Ашикова, что его "пытались взорвать боевики" и серию других пережитых им покушений:
- В 2003 году через 4 месяца после назначения начальником уголовного розыска в городе Хасавюрт под окнами моего кабинета взорвали гранату - я получил контузию. Ровно через полгода в феврале 2004-го при непосредственном столкновении с боевиком ранило вместе с двумя коллегами. В 2005 году, когда я выезжал из дома вместе с 10-летним племянником, на меня совершили очередное покушение и подорвали самодельное взрывное устройство эквивалентом 10 кг тратила. В 2008 году в послеобеденный перерыв во время возвращения на службу боевики открыли стрельбу по машине - погиб мой охранник, был ранен двоюродный брат и водитель. С места происшествия тогда изъяли 350 гильз. Как я после всего мог давать террористам деньги?! - сказал Ашиков и добавил, что живет он в зоне круглосуточной охраны напротив МВД и "в двух шагах от ФСБ", а значит тем более не видит смысла держать его в СИЗО.
По версии следователей, в первых числах декабря 2018 года уже как сотрудник "Россельхозбанка" Дагестана Раип Ашиков передал 160 тысяч рублей начальнику отдела доставки пенсий в Тарумовском районе Дагестана Омару Абдурашидову, а тот добавил еще 40 тысяч и всю сумму отдал боевику Марату Алинчиеву. Террориста ликвидировали через несколько дней 8 декабря. Первым 28 марта силовики задержали посредника из ПФ. Через два дня прямо в аэропорту Махачкалы под руки взяли прилетевшего из Москвы Ашикова. Против обоих расследуются дела по тяжкой уголовной статье "содействие террористической деятельности".
Омар Абдурашидов рассказывает как его якобы пытали.
Вину никто не признает. Ашиков доказывает, что в начале декабря отдыхал с семьей в Анталии и в подтверждение показывает паспорт с датами вылета и возвращения в Россию, а по приезду в Дагестан, говорит, как новоиспеченный начальник экономического отдела республиканского "Россельхозбанка" пропадал на встречах с руководством организации. Абдурашидов тоже заявляет о невиновности, ссылаясь на заключения врачей о побоях, которые, с его слов, нанесли силовики, выбивая показания против него самого и некогда замначальника УМВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Адвокат Ашикова Сапият Магомедова сказала "КП-Северный Кавказ", что по ее версии дело сфабриковал объявленный в 2015 году в международный розыск глава пенсионного фонда Дагестана Сагид Муртазалиев, с которым у ее подзащитного произошел конфликт. А подозреваемый в хищении 212 млн рублей глава "Россельхозбанка" Дагестана Гитиномагомед Гаджимагомедов с прозвищем "Велюр", на которого Раип Ашиков, с ее слов, настучал в Москву высшему руководству, влияет на сотрудников ФСБ, которые ведут сейчас расследование.
Напомним, что с 2013 года Раип Ашиков не работает в МВД. В должности начальника полиции Махачкалы его задержали 25 марта того же года как подозреваемого в покушении на убийство, а потом заподозрили в прикрытии преступников. Впрочем, ничего доказать следователи не смогли. И Раип Ашиков сам ушел из органов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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