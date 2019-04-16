"Меня пытались взорвать боевики! Как я мог давать им деньги?!": полковник полиции Дагестана дал показания в суде

В Верховном суде Дагестана прошло заседание по делу бывшего замначальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, попавшего под следствие как вероятный спонсор боевиков "эндирейской" бандгруппы.

Началось слушание с протеста защиты о незаконном аресте полковника на 2 месяца. Решение 1 апреля принял Советский районный суд Махачкалы, посчитав, что при связях и с загранпаспортом подозреваемый может запросто сбежать из России и надавить на свидетелей. Меру пресечения не изменили и теперь даже после слов Ашикова, что его "пытались взорвать боевики" и серию других пережитых им покушений:

- В 2003 году через 4 месяца после назначения начальником уголовного розыска в городе Хасавюрт под окнами моего кабинета взорвали гранату - я получил контузию. Ровно через полгода в феврале 2004-го при непосредственном столкновении с боевиком ранило вместе с двумя коллегами. В 2005 году, когда я выезжал из дома вместе с 10-летним племянником, на меня совершили очередное покушение и подорвали самодельное взрывное устройство эквивалентом 10 кг тратила. В 2008 году в послеобеденный перерыв во время возвращения на службу боевики открыли стрельбу по машине - погиб мой охранник, был ранен двоюродный брат и водитель. С места происшествия тогда изъяли 350 гильз. Как я после всего мог давать террористам деньги?! - сказал Ашиков и добавил, что живет он в зоне круглосуточной охраны напротив МВД и "в двух шагах от ФСБ", а значит тем более не видит смысла держать его в СИЗО.

По версии следователей, в первых числах декабря 2018 года уже как сотрудник "Россельхозбанка" Дагестана Раип Ашиков передал 160 тысяч рублей начальнику отдела доставки пенсий в Тарумовском районе Дагестана Омару Абдурашидову, а тот добавил еще 40 тысяч и всю сумму отдал боевику Марату Алинчиеву. Террориста ликвидировали через несколько дней 8 декабря. Первым 28 марта силовики задержали посредника из ПФ. Через два дня прямо в аэропорту Махачкалы под руки взяли прилетевшего из Москвы Ашикова. Против обоих расследуются дела по тяжкой уголовной статье "содействие террористической деятельности".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/700533" frameborder="0"></iframe> Омар Абдурашидов рассказывает как его якобы пытали.

Вину никто не признает. Ашиков доказывает, что в начале декабря отдыхал с семьей в Анталии и в подтверждение показывает паспорт с датами вылета и возвращения в Россию, а по приезду в Дагестан, говорит, как новоиспеченный начальник экономического отдела республиканского "Россельхозбанка" пропадал на встречах с руководством организации. Абдурашидов тоже заявляет о невиновности, ссылаясь на заключения врачей о побоях, которые, с его слов, нанесли силовики, выбивая показания против него самого и некогда замначальника УМВД Махачкалы Раипа Ашикова.

Адвокат Ашикова Сапият Магомедова сказала "КП-Северный Кавказ", что по ее версии дело сфабриковал объявленный в 2015 году в международный розыск глава пенсионного фонда Дагестана Сагид Муртазалиев, с которым у ее подзащитного произошел конфликт. А подозреваемый в хищении 212 млн рублей глава "Россельхозбанка" Дагестана Гитиномагомед Гаджимагомедов с прозвищем "Велюр", на которого Раип Ашиков, с ее слов, настучал в Москву высшему руководству, влияет на сотрудников ФСБ, которые ведут сейчас расследование.

Напомним, что с 2013 года Раип Ашиков не работает в МВД. В должности начальника полиции Махачкалы его задержали 25 марта того же года как подозреваемого в покушении на убийство, а потом заподозрили в прикрытии преступников. Впрочем, ничего доказать следователи не смогли. И Раип Ашиков сам ушел из органов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В Дагестане начальника городской полиции задержали по подозрению в спонсировании террористов

Полковник является братом арестованного ранее замначальника УВД Махачкалы (подробнее)

Ночью в аэропорту силовики задержали экс-начальника полиции Махачкалы

Полковник Раип Ашиков руководил УМВД столицы Дагестана до 2013 года (подробнее)

В Дагестане чиновника Пенсионного фонда арестовали за помощь террористам

Заседание по делу Омара Абдурашидова прошло в крайне накаленной обстановке [видео]