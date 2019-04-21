2019-04-21T14:43:04+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов о своем следующем сопернике: "Порье у меня получит"

Чемпион UFC рассказал о предстоящем в сентябре поединке
Виталий КЛИМОВ
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Нурмагомедов: "Это будет хороший поединок"Нурмагомедов: "Это будет хороший поединок"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хабиб Нурмагомедов во время шоу после турнира UFC в Санкт-Петербурге рассказал журналистам о грядущем поединке с Дастином Порье.

- Предварительные переговоры с Порье о нашей встрече в сентябре в Абу-Даби прошли, - цитирует Нурмагомедова www.mmafighting.com. - С Холлоуэем он хорошо выступил. Я не думал, что победит. Мой прогноз был другим. Но Дастин меня впечатлил. Он хорошо боксирует, лучше, чем раньше. И с каждым боем он становится лучше в этом. Он заслужил битву за титул. Во-первых, потому что он промежуточный чемпион, а я действующий чемпион. Поэтому мы должны драться.

По словам Нурмагомедова, он давно следит за выступлениями Дастина Порье.

- Он хорош и в борьбе на ковре, и в ударах, - отметил Нурмагомедов. - Что касается нашей встречи, то мне придется измотать его так же, как других. Я его уважаю как человека и бойца, но в октагоне он у меня получит. Пять месяцев до нашего боя. Я сосредоточен только на этом. Это будет хороший поединок.

Напомним, чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию за попытку напасть на спарринг-партнера Конора Макгрегора после боя в октябре 2018 года. Бой с Конором стал самым продаваемым в истории UFC. С 2012 года, когда Нурмагомедов пришел в UFC, он одержал 27 побед и не потерпел ни одного поражения. У Порье статистика не столь впечатляющая - 25 побед и 5 поражений. Титул промежуточного чемпиона 30-летний американец завоевал во время своего 22 появления в октагоне в тяжелом поединке против Холлоуэя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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