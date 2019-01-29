Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашение после скандальной драки

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пошёл на мировую с Конором Макгрегором. Дагестанец и ирландец подписали соглашение со штатом Невада, чтобы облегчить наказание, которое сегодня для спортсменов выберет Атлетическая комиссия штата.

Информацию опубликовал Las Vegas Review-Journal. По сведениям издания, сами спортсмены присутствовать на заседании не будут, так же, как и другие участники потасовки — Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов. Сегодня вечером комиссия из пяти судей решит, принимать ли условия мирного соглашения между сторонами и назначит дисциплинарное наказание для спортсменов.

Предметом рассмотрения станет скандальная драка после боя между Хабибом и Конором. Главным её зачинщиком стал дагестанец, который, услышав после победы беспринципные оскорбления семьи и религии от членов команды ирландца, бросился в драку. Он перемахнул через ограждение и прыгнул в толпу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672277" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

Макгрегор тоже принял участие в конфликте. «Под шумок» он напал на выбежавшего поздравлять брата Абубакара Нурмагомедова. Сюда же подоспел другой член команды Хабиба Зубайра Тухугов и, в отместку, они вдвоём напали на задиру.

Как уже сообщала «Комсомолка», самому Хабибу грозит штраф от 500 тысяч до миллиона долларов и дисквалификация на 6-9 месяцев. Зубайру угрожали выгнать из UFC, а Абубакара — оштрафовать и отстранить. Ожидается, что самое мягкое наказание получит Конор.

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