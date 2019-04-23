2019-04-23T12:28:50+03:00
Общество

«Наделаю дыр»: Пуарье ответил на обещания Нурмагомедова избить его

Американец вступил в словесную дуэль с Хабибом накануне боя за титул
Вадим ХНЫГИН
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«Наделаю дыр»: Пуарье ответил на обещания Нурмагомедова избить его«Наделаю дыр»: Пуарье ответил на обещания Нурмагомедова избить его
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- Я не вижу очевидных ошибок в Хабибе, - высказался Пуарье в интервью американскому кабельному спортивному каналу накануне поединка в Абу-Даби 9 сентября. - Но намерен сделать дыры там, где их нет. Никто не идеален. Любого бойца можно победить.

В сильнейшем промоушене планеты UFC Дастин Пуарье выступает с начала 2011 года. Основу его техники составляют бокс и бразильское джиу-джитсу. Имеет в бойцовском мире прозвище The Diamond – Алмаз. Его рекорд профессиональных боев составляет 25-5-1.

Своё последнее поражение Пуарье потерпел в сентябре 2016 года, когда его уже на второй минуте первого раунда нокаутировал Майкл Джонсон. После этого Алмаз одержал пять побед, из низ три - нокаутом. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся, поскольку его оппонент Эдди Альварес стал колошматить лежащего на канвасе соперника коленями по голове. Свой крайний бой Дастин провел 13-го апреля этого года на UFC 236, единогласным решением судей одержав верх над Максом Холлоуэем, и стал временным чемпионом в легком весе.

Причем сам Хабиб, видевший тот бой, считает, что он завершился вничью.

- Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам. Но достижение Пуарье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре, – написал Орел на своей страничке в соцсетях.

Через несколько дней Нурмагомедов озвучил свой план на предстоящую битву:

- Я должен избить его, как и всех остальных. Я просто должен это сделать. Я уважаю его как бойца, как человека, но когда мы будем в клетке, я должен растерзать этого парня. Это то, чего я хочу. Я полностью сосредоточен на сентябре. У меня есть пять месяцев до боя. Думаю, мы покажем очень хороший бой.

7-го октября прошлого года Хабиб Нурмагомедов на проходившем в Лас-Вегасе UFC 227 победил удушающим приёмом одного из самых главных скандалистов в мире спорта, ирландца Конора Макгрегора. После этого Орел перелетел через сетку октагона и ринулся бить одного из членов коноровской команды, что привело к большой потасовке. За эту выходку Нурмагомедов получил длительную дисквалификацию. На днях Пуарье одержал победу в поединке за временный титул чемпиона UFC.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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