«Наделаю дыр»: Пуарье ответил на обещания Нурмагомедова избить его

- Я не вижу очевидных ошибок в Хабибе, - высказался Пуарье в интервью американскому кабельному спортивному каналу накануне поединка в Абу-Даби 9 сентября. - Но намерен сделать дыры там, где их нет. Никто не идеален. Любого бойца можно победить.

В сильнейшем промоушене планеты UFC Дастин Пуарье выступает с начала 2011 года. Основу его техники составляют бокс и бразильское джиу-джитсу. Имеет в бойцовском мире прозвище The Diamond – Алмаз. Его рекорд профессиональных боев составляет 25-5-1.

Своё последнее поражение Пуарье потерпел в сентябре 2016 года, когда его уже на второй минуте первого раунда нокаутировал Майкл Джонсон. После этого Алмаз одержал пять побед, из низ три - нокаутом. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся, поскольку его оппонент Эдди Альварес стал колошматить лежащего на канвасе соперника коленями по голове. Свой крайний бой Дастин провел 13-го апреля этого года на UFC 236, единогласным решением судей одержав верх над Максом Холлоуэем, и стал временным чемпионом в легком весе.

Причем сам Хабиб, видевший тот бой, считает, что он завершился вничью.

- Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам. Но достижение Пуарье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре, – написал Орел на своей страничке в соцсетях.

Через несколько дней Нурмагомедов озвучил свой план на предстоящую битву:

- Я должен избить его, как и всех остальных. Я просто должен это сделать. Я уважаю его как бойца, как человека, но когда мы будем в клетке, я должен растерзать этого парня. Это то, чего я хочу. Я полностью сосредоточен на сентябре. У меня есть пять месяцев до боя. Думаю, мы покажем очень хороший бой.

7-го октября прошлого года Хабиб Нурмагомедов на проходившем в Лас-Вегасе UFC 227 победил удушающим приёмом одного из самых главных скандалистов в мире спорта, ирландца Конора Макгрегора. После этого Орел перелетел через сетку октагона и ринулся бить одного из членов коноровской команды, что привело к большой потасовке. За эту выходку Нурмагомедов получил длительную дисквалификацию. На днях Пуарье одержал победу в поединке за временный титул чемпиона UFC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нурмагомедов потроллил Макгрегора цыплёнком

Хабиб опубликовал провокационный снимок в соцсетях [фото]

Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на полмиллиона долларов

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла окончательное решение по скандальному эпизоду (подробности).

Стало известно, сколько Хабиб получил за бой с Макгрегором

Конфиденциальную информацию раскрыл председатель атлетической комиссии штата Невада (подробности).

Как стать новым Хабибом: путь от гуся до Макгрегора

В Дагестане тысячи молодых людей хотят повторить успех своего земляка. «Комсомолка» узнала у отца и тренера Нурмагомедова, как стать чемпионом (подробности).