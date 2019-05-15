Хабиб Нурмагомедов назван лучшим борцом в истории UFC

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назван лучшим борцом в истории промоушена UFC. Рейтинг, составленный коллегой дагестанца Беном Аскерном, опубликован на официальной странице промоушена в Twitter.

По словам американского бойца UFC, конкуренцию Нурмагомедову по части борьбы может составить только недавно завершивший карьеру Жорж Сен-Пьер. К слову, именно он был одним из главных кумиров Нурмагомедова. Когда знаменитый канадец объявил о завершении карьеры, Хабиб даже просил его подождать, чтобы встретиться в последнем поединке с ним.

Лучшие борцы в истории промоушена UFC. A compliment for GSP?! @BenAskren gives his 5 best wrestlers in UFC history https://t.co/m1CWeOhxe0

— Борец номер один в смешанных единоборствах (MMA) для меня, бесспорно, это Хабиб Нурмагомедов. Когда он валит тебя, твоя жизнь немедленно превращается в нечто жалкое. Ужасная картина. Хабиб борется эффективнее всех в UFC. В этом ему нет равных, — считает действующий боец UFC в полусреднем весе Бен Аскерн.

Замкнул тройку лидеров один из лучших друзей Нурмагомедова, действующий чемпион в тяжелом весе американец Даниель Кормье. Спортсмены вместе тренируются у одного тренера и нередко выходят на спарринги, несмотря на разницу в весе. Четвертым стал бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар, а замкнул пятерку уже завершивший карьеру двукратный чемпион промоушена Мэтт Хьюз.

Напомним, что в данный момент Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за драку, которую дагестанец устроил сразу после победы над принципиальным соперником Конором Макгрегором. Следующий бой непобедимого «Орла» состоится 7 сентября в Абу-Даби. Защищать пояс чемпиона в лёгком весе Хабиб будет против Дастина Порье.

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