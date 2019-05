Хабиб Нурмагомедов назван лучшим борцом в истории UFC

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назван лучшим борцом в истории промоушена UFC. Рейтинг, составленный коллегой дагестанца Беном Аскерном, опубликован на официальной странице промоушена в Twitter.

По словам американского бойца UFC, конкуренцию Нурмагомедову по части борьбы может составить только недавно завершивший карьеру Жорж Сен-Пьер. К слову, именно он был одним из главных кумиров Нурмагомедова. Когда знаменитый канадец объявил о завершении карьеры, Хабиб даже просил его подождать, чтобы встретиться в последнем поединке с ним.

Лучшие борцы в истории промоушена UFC. A compliment for GSP?! @BenAskren gives his 5 best wrestlers in UFC history https://t.co/m1CWeOhxe0