Действующий чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов потерпел фиаско в тренировочном спарринге с отцом Абдулманапом. Несмотря на разницу в возрасте и физической форме, обладатель пояса не смог повалить собственного отца.

Видео опубликовал тренер дагестанского «Орла» Хавьер Мендес. На кадрах видно, что спортсмен готовится провести против отца борцовский приём. Однако, когда дело доходит до реализации замысла, у Хабиба не выходит ровным счётом ничего. Более того, Абдулманап мощным движением освобождается из захвата сына и без видимых усилий отталкивает его на пару метров.

— Попробуй снова, и результаты будет тот же. Хабиб встречается с величайшим испытанием — своим отцом. Папа знает тебя, как облупленного! — подписал ролик в Instagram Хавьер Мендес.

Хабиб не смог победить собственного отца в спарринге.

Хавьер намекает, что Хабибу никогда не удастся победить Абдулманапа, ведь именно отец с трёх лет тренировал сына. Впрочем, свою роль играет и разница в весе — старший Нурмагомедов выглядит куда внушительнее и находится как минимум в тяжёлой весовой категории.

Напомним, что сейчас Нурмагомедов отбывает дисквалификацию и готовится к бою с Дастином Порье, который состоится через 3 месяца — 7 сентября в Абу-Даби. Оппонент Хабиба неспроста носит титул временного чемпиона в лёгком весе. Дагестанский «Орёл» был отстранён на 9 месяцев после того как развязал драку с командой Конора Макгрегора. Сразу после победы над ирландцем, Нурмагомедов услышал оскорбления в адрес семьи и религии. Не выдержав, спортсмен опасно выпрыгнул из октагона в толпу.

Помимо дисквалификации за выходку Хабибу пришлось отдать часть своего гонорара за бой — 500 тысяч евро.

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