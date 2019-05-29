Егор Крид признался, что остался поклонником Хабиба даже после угроз изнасилования

Рэпер Егор Крид признался, что остаётся поклонником таланта Хабиба Нурмагомедова и не держит на него зла после эпизода с отменой концерта в Махачкале, ссорой и угрозами в свой адрес. Об этом исполнитель рассказал в интервью Юрию Дудю.

Всё началось с реплик Нурмагомедова о выступлении дуэта HammAli & Navai в августе 2018 года. Спортсмен резко осудил любовь молодёжи к подобному, «развязному» творчеству. Поведение толпы не соответствовало «тому, что завещали...праведные предки».

Поклонники бойца восприняли реплику крайне серьёзно. И за несколько дней узнав, что в сентябре в Махачкалу приедет Егор Крид, завалили его в Instagram сообщениями с угрозами и оскорблениями. Над певцом обещали устроить физическую расправу и надругаться.

— За три дня до концерта я просматривал Instagram и не понял, откуда столько сообщений, столько угроз пошло в мой адрес, — объясняет Егор Крид. — А потом единомышленники Хабиба начали планировать нападения на фанатов. То есть, если кто-то пойдёт на концерт Крида из пацанов, мы будем их бить, если девчата пойдут, то они не женщины, в общем это начало обретать какой-то огромный резонанс. И я подумал, что это небезопасно для фанатов.

После этого исполнитель решил отменить концерт. И новость мгновенно разлетелась по сетям, очень обрадовав «борца за нравственность» Нурмагомедова. В своих соцсетях он написал, что «не велика потеря».

Это сообщение задело Крида, началась словесная перепалка. Всё закончилось тем, что за исполнителя вступился основатель Black Star Тимати, упрекнувший Хабиба в том, что драться «в трусах» — это не слишком правильно по законам шариата. А раздражённый спортсмен не сдержался и назвал оппонентов «петушарами». В итоге спор разрешил лишь вмешавшийся Рамзан Кадыров, который заставил Хабиба, Тимати и Крида пожать друг другу руки.

Интересно, что после всего произошедшего рэп-исполнитель признался, что остаётся фанатом Нурмагомедова, как блестящего спортсмена и профессионала.

— У меня нет такого, что кто-то меня не любит, и от этого я буду презрительно или плохо относиться к его творчеству или делу. Это [неправильно]. Поэтому я и сейчас остаюсь поклонником Хабиба. Он крутой боец. Нет такого, что я прям супер его фанат и яро за него болею. Мне и Конор нравится. Я уважаю профессионалов, — резюмировал Егор Крид.

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