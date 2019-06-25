Отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова: чем он запомнился народу за 11 лет

Отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова еще не принята президентом России, но соответствующее заявление руководитель региона вчера сделал. Он уходит из-за разобщенности ингушского общества. «Комсомолка» вспомнила самые яркие моменты правления Евкурова.

Марш-бросок на Приштину и 11 лет на посту главы республики: биография Юнус-Бека Евкурова 00:00 00:00

ПОБЕДИЛ ТЕРРОРИЗМ

Юнус-Бек Евкуров был назначен на свой пост осенью 2008 года. В этот момент регион по праву считался одним из самых опасных мест в России: локальные группировки бандитов боролись за влияние. Убийства представителей власти, теракты, расстрелы полицейских происходили постоянно. Боевики атаковали даже здание МВД в Назрани. Взрыв начиненной взрывчаткой «ГАЗели» разнес полицейский участок в щепы. 24 человека погибли, более 260 были ранены.

Евкурову удалось сплотить местных жителей и дать отпор террористам. За это Юнус-Бек чуть не поплатился жизнью. Главы бандгрупп попытались убрать Евкурова 22 июня 2009 года, когда смертник на Toyota, набитой взрывчаткой, протаранил кортеж главы Ингушетии. Погибли охранник и водитель, а сам Юнус-Бек Баматгиреевич и его второй телохранитель получили тяжелые травмы и ожоги. Евкуров выжил чудом. И, меньше чем через два месяца, вернулся к исполнению своих обязанностей.

Покушение на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

ПОССОРИЛСЯ С КАДЫРОВЫМ

В 2012 году Юнус-Бек Евкуров был возмущен визитом чеченских силовиков в ингушское село Галашки. По версии Рамзана Кадырова, спецназ приезжал в Ингушетию, чтобы уничтожить террористов, причастных к смерти шестерых полицейских при нападении на родовое село Кадыровых — Центорой. Но Евкуров поставил под сомнение слова чеченского лидера и высказал недовольство тем, что «чужой спецназ» проводит спецоперации в Ингушетии. В ответ Рамзан Кадыров упрекнул Евкурова в сочувствии к боевикам, заявив, что тот «ходит на их похороны».

В 2013 году обострился территориальный спор между республиками. Глава Чечни высказал претензии по поводу части приграничных земель. 300 силовиков из Чечни провели на спорной территории спецоперацию. Евкуров выставил против них полицию, потребовав немедленно покинуть регион. Дошло до драки между силовиками, в которой шестеро полицейских получили травмы.

Кадыров был крайне недоволен действиями Евкурова, но был вынужден надолго отложить территориальные спорыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СЛОМАЛ НОГУ, ПРЫГАЯ С ПАРАШЮТОМ

В 2013 году во время соревнований парашютистов Евкуров тоже решил совершить прыжок. На его счету как десантника их было на тот момент 248. Но даже у опытного вояки случаются осечки. Стропы парашюта запутались, и глава региона сильно ударился о землю. Сломанная лодыжка и распухшая нога не помешали Евкурову вернутся на трибуны и смотреть соревнование дальше. Позже Юнус-Бек заявил, что сделал это нарочно.

ОТРЕЗАЛ ПОМПОН РЕБЕНКУ

Курьез, надолго врезавшийся в память жителей Ингушетии, произошел в марте 2016 года. Во время поездки в небольшое село Евкуров заговорил с ребенком. Узнав, что перед ним мальчишка, Юнус-Бек снял с собеседника шапку и срезал с нее пушистый помпон. «Вот теперь ты точно мальчик», — сказал улыбающийся и крайне довольный собой глава республики.

Видео опубликовал в Twitter сам Евкуров с комментарием «В определенных вопросах я довольно консервативен». За порчу шапки глава Ингушетии подарил мальчику велосипед.

Юнус-Бек Евкуров, мальчик и помпон.В определенных вопросах я довольно консервативен.

ПРОТЕР СТЕНУ СПИНОЙ ЧИНОВНИКА

В 2017 году во время инспекции строящегося медцентра в Назрани Евкуров обратил внимание сопровождавших его чиновников на плохое качество побелки и пачкающуюся краску. Те хором уверяли, что использовали лучшие материалы. Тогда глава Ингушетии взял чиновника «в охапку» и протер его спиной стену. Спина побелела от краски, а чиновник — от страха.

Глава Ингушетии проверил качество побелки спинами чиновников.

БОРОЛСЯ С КУМОВСТВОМ

Устроить на тепленькое место родственника считалось в республике нормой. Евкуров старался искоренить традицию и публично объявил кампанию по борьбе с кумовством. Аппарат главы проверял руководителей министерств и ведомств на наличие в их структурах конфликтов интересов. Несколько сыночков и дочек начальников были уволены или переведены в другие ведомства. Ситуация в республике отчасти изменилась, но полностью сломать многовековую традицию Евкурову не удалось.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНГУШЕТИИ

В момент вступления Евкурова в должность экономика Ингушетии лежала в руинах. В республике ничего не производилось, больше половины жителей официально не работало.

При Евкурове построено почти пять сотен социально значимых объектов. Например, в 2017 году открылся современный перинатальный центр в МагасеФото: Анна ИВЕРШИНЬ

В 2010 году была принята федеральная программа социально-экономического развития Ингушетии. Благодаря ей к 2012 году регион вошел в двадцатку лидеров по динамике развития. В экономику пришли инвесторы. Появлялись крупные агропредприятия и заводы. За 11 лет в Ингушетии появилось больше рабочих мест, а региональный продукт, особенно ингушские фрукты, стали поставлять по всей России. Были построены и реконструированы около 490 образовательных, медицинских, культурных, спортивных и туристических объектов. Правда, проблему безработицы Евкурову не удалось решить до конца. Республика — по-прежнему самый безработный регион России. Кроме того, из-за фиктивного трудоустройства тысяч людей в ингушские унитарные предприятия случился скандал, обернувшийся уголовными делами для чиновников, которые с помощью аферы пытались уменьшить вопиющие цифры статистики.

ПРОТЕСТЫ ИЗ-ЗА СОГЛАШЕНИЯ О ГРАНИЦЕ С ЧЕЧНЕЙ

Подписание соглашения о границе с Чеченской Республикой вызвало неприятие части ингушского общества. В Магасе начался сначала стихийный, а потом согласованный митинг, на котором выступающие требовали отставки главы республики и проведения референдума по вопросу о границе. Инициативная группа протестующих подала иск в Конституционный суд республики, который назвал соглашение о границе не отвечающим конституции Ингушетии. Однако Конституционный суд России это решение отменил, признав документ законным и правильно ратифицированным парламентами обеих республик.

Митинги в Магасе против изменения границы между Ингушетией и Чечней шли чинно, основательно, с подобающим Северному Кавказу колоритом и перерывами на намаз. Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

Жители приграничных с Чечней сел и аулов также признали границу исторически верной, однако недовольства не стихали, а митинг на главной площади Ингушетии продолжался несколько недель. Часть населения республики продолжила выражать свое несогласие с принятым решением и после того, как митинги в Магасе завершились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1274" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/716443" frameborder="0"></iframe> Причина отставки Юнус-Бека Евкурова: глава Ингушетии объяснил, почему хочет уйти.Причину отставки Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии, озвучил 24 июня 2019 в видеообращении. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/26993.5/4054704/

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