"Папа, я Хабиб": как пользователи соцсетей шутили про победу Нурмагомедова
Пару часов назад Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье. Россиянин настолько был рад триумфу, что повторил прыжок через сетку, который он совершил в поединке с Конором Макгрегором. Об этом и не только шутили пользователи Twitter, отмечающие победу Нурмагомедова.
Конечно, ситуация с прыжком многих позабавила. По этому поводу люди отшучивались однообразно: мол, представьте, что сейчас происходит на лице Дана Уайта, организатора боя. Это связано с тем, что у Нурмагомедова был конфликт с Уайтом из-за прошлого прыжка.
К однотипным, шаблонным хохмам прикрепляли забавную гифку. Это и спасалоФото: СОЦСЕТИ
Некоторые пользователи соцсетей - особенно американцы - вспоминали слова отца Нурмагомедова, который рассказывал, как юный Хабиб боролся с медведями. Оттого такая шутка звучит вполне уместно.
Историю про то, как Хабиб дрался с медведем, знают даже на ЗападеФото: СОЦСЕТИ
Для многих детей из России, которые любят бои, Хабиб - бесспорный авторитет. Теперь это же наблюдается и среди американских малышей.
Мальчику понравился Хабиб, и он стал им. Хотя бы такФото: СОЦСЕТИ
Хотя о любви американских подростков к Нурмагомедову уже известно давно. Вот, к примеру, девочка, которая успела сделать фотографию с Хабибом и нарядить копию "терминатора" в папаху.
Девочка давно фанатеет от Нурмагомедова. И даже тренируется, чтобы быть похожей. Но она не борец - она кикбоксерФото: СОЦСЕТИ
Правда, не всем бой был настолько интересен. Кто-то из россиян в этот болел за наших волейболистов-пляжников, которые смогли прервать победную серию норвежцев.
В это же время российские волейболисты выиграли у непобедимых норвежцевФото: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU