2019-09-08T02:43:25+03:00
Спорт

"Папа, я Хабиб": как пользователи соцсетей шутили про победу Нурмагомедова

У некоторых американских детей появился новый кумир [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Малыш из США объявил папе, что он новый ХабибМалыш из США объявил папе, что он новый ХабибФото: СОЦСЕТИ
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Пару часов назад Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье. Россиянин настолько был рад триумфу, что повторил прыжок через сетку, который он совершил в поединке с Конором Макгрегором. Об этом и не только шутили пользователи Twitter, отмечающие победу Нурмагомедова.

Конечно, ситуация с прыжком многих позабавила. По этому поводу люди отшучивались однообразно: мол, представьте, что сейчас происходит на лице Дана Уайта, организатора боя. Это связано с тем, что у Нурмагомедова был конфликт с Уайтом из-за прошлого прыжка.

К однотипным, шаблонным хохмам прикрепляли забавную гифку. Это и спасало Фото: СОЦСЕТИ

К однотипным, шаблонным хохмам прикрепляли забавную гифку. Это и спасалоФото: СОЦСЕТИ

Некоторые пользователи соцсетей - особенно американцы - вспоминали слова отца Нурмагомедова, который рассказывал, как юный Хабиб боролся с медведями. Оттого такая шутка звучит вполне уместно.

Историю про то, как Хабиб дрался с медведем, знают даже на Западе Фото: СОЦСЕТИ

Историю про то, как Хабиб дрался с медведем, знают даже на ЗападеФото: СОЦСЕТИ

Для многих детей из России, которые любят бои, Хабиб - бесспорный авторитет. Теперь это же наблюдается и среди американских малышей.

Мальчику понравился Хабиб, и он стал им. Хотя бы так Фото: СОЦСЕТИ

Мальчику понравился Хабиб, и он стал им. Хотя бы такФото: СОЦСЕТИ

Хотя о любви американских подростков к Нурмагомедову уже известно давно. Вот, к примеру, девочка, которая успела сделать фотографию с Хабибом и нарядить копию "терминатора" в папаху.

Девочка давно фанатеет от Нурмагомедова. И даже тренируется, чтобы быть похожей. Но она не борец - она кикбоксер Фото: СОЦСЕТИ

Девочка давно фанатеет от Нурмагомедова. И даже тренируется, чтобы быть похожей. Но она не борец - она кикбоксерФото: СОЦСЕТИ

Правда, не всем бой был настолько интересен. Кто-то из россиян в этот болел за наших волейболистов-пляжников, которые смогли прервать победную серию норвежцев.

В это же время российские волейболисты выиграли у непобедимых норвежцев Фото: соцсети

В это же время российские волейболисты выиграли у непобедимых норвежцевФото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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