"Папа, я Хабиб": как пользователи соцсетей шутили про победу Нурмагомедова

Пару часов назад Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье. Россиянин настолько был рад триумфу, что повторил прыжок через сетку, который он совершил в поединке с Конором Макгрегором. Об этом и не только шутили пользователи Twitter, отмечающие победу Нурмагомедова.

Конечно, ситуация с прыжком многих позабавила. По этому поводу люди отшучивались однообразно: мол, представьте, что сейчас происходит на лице Дана Уайта, организатора боя. Это связано с тем, что у Нурмагомедова был конфликт с Уайтом из-за прошлого прыжка.

К однотипным, шаблонным хохмам прикрепляли забавную гифку. Это и спасалоФото: СОЦСЕТИ

Некоторые пользователи соцсетей - особенно американцы - вспоминали слова отца Нурмагомедова, который рассказывал, как юный Хабиб боролся с медведями. Оттого такая шутка звучит вполне уместно.

Историю про то, как Хабиб дрался с медведем, знают даже на ЗападеФото: СОЦСЕТИ

Для многих детей из России, которые любят бои, Хабиб - бесспорный авторитет. Теперь это же наблюдается и среди американских малышей.

Мальчику понравился Хабиб, и он стал им. Хотя бы такФото: СОЦСЕТИ

Хотя о любви американских подростков к Нурмагомедову уже известно давно. Вот, к примеру, девочка, которая успела сделать фотографию с Хабибом и нарядить копию "терминатора" в папаху.

Девочка давно фанатеет от Нурмагомедова. И даже тренируется, чтобы быть похожей. Но она не борец - она кикбоксерФото: СОЦСЕТИ

Правда, не всем бой был настолько интересен. Кто-то из россиян в этот болел за наших волейболистов-пляжников, которые смогли прервать победную серию норвежцев.

В это же время российские волейболисты выиграли у непобедимых норвежцевФото: соцсети

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Стрельба, танцы на машинах, фейерверки и безграничное счастье: безумие охватило Дагестан после победы Хабиба Нурмагомедов

Гуляет вся республика [видео, фото, эксклюзив kp.ru]

Результат боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде

Битва за чемпионский титул в лёгком весе закончилась. Бой был непростым, но результат оказался ожидаемым: Хабиб продемонстрировал своё колоссальное преимущество в борьбе и победил удушающим приёмом в третьем раунде и отстоял чемпионский пояс. Он вновь возвращается в Дагестан (подробности).

КСТАТИ

Дастин Порье заплакал после поражения от Хабиба Нурмагомедова

Американец Дастин Порье заплакал во время послематчегого интервью после поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен не смог сдержать эмоции — «бриллиант» шёл к схватке за пояс всю жизнь, но в решающий момент оказался беспомощен против феноменальной борьбы дагестанца (подробности, видео).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рамзан Кадыров приехал в Абу-Даби поболеть за Хабиба Нурмагомедова

Глава Чеченской Республики лично приехал поболеть за Хабиба Нурмагомедова на UFC 242 в Абу-Даби. Рамзан Кадыров обожает смешанные единоборства — с его подачи в регионе культивируется этот вид спорта, проводятся громкие турниры (подробности).