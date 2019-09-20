2019-09-20T01:38:48+03:00
Дом. Семья

Кролики, шиншиллы, попугаи - спасатели вынесли из горящего ТЦ в Грозном всех животных

Контактный зоопарк был на четвертом этаже - там же, где и комната для детей [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Спасатель держит в руках кролика. Фото: стоп-кадрСпасатель держит в руках кролика. Фото: стоп-кадр
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в СМИ, что пожарные смогли вынести всех животных и птиц из горящего торгового центра "Гранд-Парк". Об этом он написал в соцсетях, отмечая героизм всех, кто тушил пламя.

- Настоящим героизмом является спасение обитателей уголка, в котором находились кролики, черепахи, шиншиллы, попугаи и другие животные и птицы, - сообщил руководитель республики.

Все зверки обитали на четвертом этаже торгового центра. Неподалеку была и комната для детей, в которой во время пожара могло оказаться около 20 детей. Но пламя не забрало ни одной жизни. Нет пострадавших ни среди людей, ни среди животных.

Напомним, в четверг вечером в Грозном вспыхнул ТЦ "Гранд-Парк". В тушении задействовали 12 бригад, в которых состояло 50 человек. Пожарные смогли быстро локализовать возгорание, а позже и совсем его уничтожить. В ходе осмотра пепелища жертв не нашли. Причины пожара устанавливаются. Пока что известно, что здешние заведения несколько раз штрафовали.

Пожар в ТЦ "Гранд-Парк" в Грозном: спасатели спасли животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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