Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова оставили под стражей до Нового года

Басманный суд Москвы продлил арест экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его папе Раулю. Мужчин обвиняют в организации преступного сообщества. и хищении газа, передает пресс-служба суда.

- Ходатайство следственных органов удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых до 30 декабря - огласил приговор судья Артур Карпов.

Срок расследования дела продлили до 24 января 2020 года.

Напомним, Арашуковых обвиняют в создании преступного сообщества, заказе убийств двух людей - лидера молодежного движения республики Аслана Жукова и экс-помощника главы Республики Фраля Шебзухова. Помимо этого, сенатора обвиняют в давлении на свидетелей. Рауф Арашуков отрицает причастность к преступлениям.

Отца чиновника - Рауля Арашукова - обвиняют в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Будучи руководителем газового предприятия в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, он был одной из самых крупных персон на Северном Кавказе.

Члены семьи находятся в одном СИЗО - в "Лефортово". Недавно Рауф возобновил ведение своего профиля в Instagram. В первом письме он напомнил, что отрицает инкриминируемые ему преступления.

КСТАТИ

Арашукова обвиняют в убийстве из-за плевка в лицо

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