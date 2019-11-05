Пугачеву и Галкина следствие отказывается вызывать свидетелями по делу о покушении на Киркорова

В Махачкале делу о неудавшемся теракте на концерте российского певца Филиппа Киркорова летом в 2017 году дали дальнейший ход. Оно повторно направлено в суд, после того как было возвращено прокурору для устранения нарушение УПК несколько месяцев назад.

Хидирнеби Казуев, обвиняемый в терроризме, продолжает настаивать, что массовое убийство не планировал, хотел только устранить звезду российской эстрады. А заказал Филиппа ему Максим Галкин из ревности к Алле Пугачевой, заплатив авансом миллион рублей. Шоумен, со слов подследственного, дал Казуеву также телефон и симку, пообещав заплатить еще миллион после исполнения дела. Но следствию Казуев заявил, что передумал совершать убийство, он не хотел, чтобы пострадали и другие люди. А деньги молодой человек потратил, в том числе на компоненты для бомбы.

История, в которой фигурируют известные люди страны, началась в Дагестане с расследования дела о терроризме, в котором обвиняются 4 мужчин. Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов исповедовали радикальный ислам, состояли в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство") и планировали теракты. Главарем признали Казуева. Все четверо были коллегами, работали на одной стройке, где и тестировали взрывные устройства.

Взрыв на территория Летней эстрады филармонии во время выступления Киркорова им не удалось совершить из-за полицейских, которых было слишком много. В октябре 2017 года мужчин задержали, а Казуев неожиданно выдал историю о ревности, мести и заказном убийстве.

Как рассказал «КП»- Северный Кавказ адвокат Казуева Исрафил Гададов, дело передано в суд, вот-вот будет назначено предварительное слушание, о котором ходатайствовала защита. Именно там адвокаты вновь потребуют привлечь в качестве свидетелей Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Максима Галкина.

- Следствие не вносит их список свидетелей мотивируя это тем, что они не допрошены, а допросить их не дает руководство, я полагаю, - прокомментировал Гададов. Но адвокат заявил, что постановление Конституционного Суда Российской Федерации дает ему возможность вмешать даже таких птиц высокого полета как Галкина, Киркорова и Пугачеву.

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