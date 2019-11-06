Отец Нурмагомедова назвал условия боя с Мейвезером

Непобедимый дагестанский чемпион Хабиб Нурмагомедов готов сразиться с многократным чемпионом, непобедимым боксёром Флойдом Мейвезером. Его не пугает даже то, что поединок должен пройти по правилам бокса. Об этом заявил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

При этом отец заострил внимание на том, что сейчас такой поединок невозможен — Хабиб должен готовится к бою с Тони Фергюсоном. А после этого подтянуть свои боксёрские навыки.

— Флойд, уважаю твоё желание провести бой с Хабибом. Но у нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. У Хабиба и Тони серии из 12 побед. Болельщики ждут этого зрелища. Мы готовились к нему в обшей сложности больше года. Ещё пять месяцев и бой состоится, — написал Абдулманап в своём Instagram.

После защиты пояса, по словам отца спортсмена, Хабибу нужно будет тренироваться как минимум полгода.

— Это будет первое наше выступление по боксу, поэтому нужна подготовка, — пишет Нурмагомедов. — Нам нужен будет тренировочный лагерь Ломаченко-старшего на полгода. А после этого — почему бы и нет?

Напомним, что бой между Хабибом и Флойдом обсуждается уже год. После победы над Макгрегором дагестанец решил бросить вызову другому непобедимому — Мейвезеру. «В джунглях может быть лишь один [непобедимый] король», — сказал тогда Нурмагомедов.

Американец воспринял предложение весьма серьёзно и в любой момент готов заняться подготовкой и продвижением поединка. Он поставил лишь одно условие: бой должен проходить на его поле, по его правилам.

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Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов готов драться с 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. В «битве непобедимых» спортсмены встретятся не в октагоне, а на ринге — поединок, так же как и в случае с Конором Макгрегором, будет проходить по правилам бокса (подробности).