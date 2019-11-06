2019-11-06T21:05:58+03:00
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства главы ЦПЭ Ингушетии

В момент расстрела задержанный находился непосредственно на месте преступления
Андрей ФАДЕЕВ
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2 ноября, на западе Москвы неизвестный расстрелял подполковника полиции Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата Ахмеда2 ноября, на западе Москвы неизвестный расстрелял подполковника полиции Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата АхмедаФото: Кадр видео
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В Москве задержан возможный соучастник убийства главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Это 52-летний уроженец Ингушетии Алихан Осканов. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник утверждает, что задержанный находился на месте преступления в момент расстрела майора Эльджаркиева и его брата. Кроме того, он лично знаком с главой Центра «Э».

Другой источник сообщает, что после допроса подозреваемого Осканова отпустили. Причастность уроженца Ингушетии к нападению доказать не удалось. Единственная претензия, которую смогли предъявить органы — нарушение миграционного законодательства.

Напомним, что Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда расстреляли во дворе дома по улице академика Анохина. Вооружённый пистолетом киллер выскочил на полковника МВД, как только тот вышел из машины. Его брат попытался остановить убийцу, но сам пал жертвой. Сделав контрольные выстрелы в голову, преступник скрылся с места преступления.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

Следствие уверено, что киллер был очень хорошо подготовлен. Чтобы уйти от преследования, он и его сообщники использовали поддельный автомобильный номер — в первые часы после убийства это навело полицию на ложный след. Кроме того, преступники были очень хорошо осведомлены о перемещениях Эльджаркиева.

Основной версией преступления остаётся конфликт высокопоставленного силовика с мусульманской религиозной сектой. Последователи влиятельного ингушского суфия, жившего в XIX-м веке, объединены в очень закрытую и очень сплочённую общину.

В декабре 2018 года правнука этого влиятельного религиозного деятеля убили неизвестные. Члены общины связывали эту смерть с Эльджаркиевым. Поэтому уже через две недели на главу ЦПЭ произошло неудачное покушение.

В ориентировках, разосланных силовикам по всему Северному Кавказу, возможным убийцей Эльджаркиева называют Курейша Картоева. Он также является членом общины. Подозреваемый может скрываться в Дагестане или Ингушетии.

Ориентировка на возможного убийцу главы Центра «Э»

Ориентировка на возможного убийцу главы Центра «Э»

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Стало известно имя предполагаемого убийцы начальника ингушского центра «Э» и его брата

Правоохранители разыскивают предполагаемого убийцу начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. По всему Северному Кавказу разослана ориентировка подозреваемого в резонансном преступлении (подробности).

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Следствие: «Установлены подозреваемые по убийству начальника ЦПЭ Ингушетии»

Следственный комитет сообщил о серьёзном продвижении по делу об убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Оно классифицируется, как заказное убийство. Уже определен круг подозреваемых — девять человек, их проверяют. Ещё трое объявлены в федеральный розыск (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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