2019-11-13T21:56:38+03:00
Происшествия

Особняк Арашукова в Ставрополе обесточили из-за долгов

Электрики «Ставропольэнергосбыта» перерезали провода
Полина ШАПОШНИКОВА
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Рауль Арашуков. Фото: СтаврополькрайгазРауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз
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В особняке Арашуковых в Ставрополе отключили электричество. Бывший советник гендиректора компании «Газпроммежрегионгаз» , отец экс-сенатора от КЧР, Рауль Арашуков задолжал за коммунальные услуги 189 тысяч рублей.

Поэтому у работников «Ставропольэнергосбыта» появилась необходимость наведаться в гости к «газовому королю» Северного Кавказа. Дом, построенный в лучших традициях барокко в 1999 году, располагается на Крепостной горе. Теперь в самом заметном доме краевой столицы беспросветно, после того, как электрики перерезали провода.

Напомним, известного политика и бизнесмена в 2000-е годы называли «теневым главой правительства». Пересчитать его дома, участки, заводы, кинотеатры, автомойки и прочее имущество не хватит пальцев рук.

Однако удача отвернулась от олигарха. Ему предъявлено обвинение в хищениях природного газа на астрономическую сумму в 30 млрд рублей и создании преступного сообщества. Топливо поставлялось в регионы СКФО. А сын Рауля, бывший сенатор от КЧР, Рауф Арашуков оказался причастен к двум убийствам и участии в ОПГ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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