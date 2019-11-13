Особняк Арашукова в Ставрополе обесточили из-за долгов
В особняке Арашуковых в Ставрополе отключили электричество. Бывший советник гендиректора компании «Газпроммежрегионгаз» , отец экс-сенатора от КЧР, Рауль Арашуков задолжал за коммунальные услуги 189 тысяч рублей.
Поэтому у работников «Ставропольэнергосбыта» появилась необходимость наведаться в гости к «газовому королю» Северного Кавказа. Дом, построенный в лучших традициях барокко в 1999 году, располагается на Крепостной горе. Теперь в самом заметном доме краевой столицы беспросветно, после того, как электрики перерезали провода.
Напомним, известного политика и бизнесмена в 2000-е годы называли «теневым главой правительства». Пересчитать его дома, участки, заводы, кинотеатры, автомойки и прочее имущество не хватит пальцев рук.
Однако удача отвернулась от олигарха. Ему предъявлено обвинение в хищениях природного газа на астрономическую сумму в 30 млрд рублей и создании преступного сообщества. Топливо поставлялось в регионы СКФО. А сын Рауля, бывший сенатор от КЧР, Рауф Арашуков оказался причастен к двум убийствам и участии в ОПГ.
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ИСТОЧНИК KP.RU