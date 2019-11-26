2019-11-26T15:11:58+03:00
Происшествия

По делу об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии задержан новый подозреваемый

Источники в следствии сообщают, что 46-летнего Ахмеда Арапиева уже забрали на допрос [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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2 ноября, на западе Москвы неизвестный расстрелял главу ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата Ахмеда2 ноября, на западе Москвы неизвестный расстрелял главу ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата АхмедаФото: Кадр видео
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По делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии задержан новый подозреваемый. После серии обысков в домах предполагаемого киллера Курейша Картоева задержан его дальний родственник Ахмед Арапиев.

— Следственные действия прошли одновременно по нескольким адресам. В том числе в селе Экажево (являющемся родовым для клана Белхороевых, — ред). Кроме того, задержан дальний родственник Картоева Ахмед Арапиев. Его уже доставили для проведения следственных действий, — сообщил собеседник издания.

Нападение на Ибрагима Эльджаркиева произошло 2 ноября в Москве. Вместе с братом Ахмедом он приехал на съёмную квартиру на улице Академика Анохина. Киллер уже ждал свою жертву. Как только Эльджаркиев вышел из машины, его расстреляли в упор. Ахмед попытался помочь брату и тут же пал второй жертвой убийцы.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

По неофициальным данным, к убийству может быть причастна религиозная секта баталхаджинцев. Последователи известного ингушского проповедника Батал-Хаджи Белхороева, предположительно, посчитали главу ЦПЭ причастным к убийству одного из членов клана Белхороевых в декабре 2018 года. Через две недели на Эльджаркиева было совершено первое покушение.

Если с заказчиками ситуация пока не прояснилась, то имя предполагаемого киллера разослали в ориентировках по всему КавказуКурейш Картоев. Он является членом баталхаждинцев и носит в секте кличку Коля. Однако мужчине удалось бежать из Москвы на автобусе до дагестанского Хасавюрта. Потом, вероятно, он скрылся в Ингушетии, а позже и вовсе покинул страну.

18 ноября суд заочно арестовал Картоева. Ему вменяются преступления по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия». Подозреваемый объявлен в международный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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