30 человек могут быть причастны к убийству главы ингушского центра «Э» и его брата

Ещё по меньшей мере 20 подозреваемых задержаны по делу об убийстве главы центра «Э» МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом информирует «Интерфакс».

Сейчас в этом громком деле фигурируют 30 человек, включая тех, кого уже арестовали. Число подозреваемых может увеличиться.

Ранее басманный суд Москвы отправил под арест Магомеда-Гази Чаниева, девятого фигуранта дела об убийстве руководителя Центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Чаниеву Магомед-Гази проходит подозреваемым по статье 222 УК РФ (незаконное ношение оружия) и третьей части статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), - сообщили в суде. Чаниев пробудет под стражей до 7 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось о задержании шести членов ОПГ. По версии следствия, 12 января они организовали покушение на Эльджаркиева. В банду входили предполагаемый главарь Хасан Полонкоев, его сын Аслан Полонкоев, Закре Полонкоев, Алихан Белхароев, Иса Накастоев и Али Картоев. Басманный суд отправил их под стражу до 6 февраля.

Задержаны возможные убийцы главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда убили 2 ноября в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчин, из-за чего те скончались на месте.

Позже следователи выяснили, что возможным убийцей был 46-летний Курейша Картоева по прозвищу "Коля", который входит в ингушскую общину баталхаджинцев. Возможным мотивом преступления назвали кровную месть. Басманный суд заочно арестовал Картоева, но он успел сбежать, предположительно, в Турцию. Мужчину объявили в международный розыск.

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Басманный суд Москвы в субботу, во второй половине дня, постановил взять под стражу Аслана Полонкоева, который проходит по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева, главы центра "Э" МВД Ингушетии, и его брата. Об этом сообщает пресс-служба суда (подробнее)