Напавшего на пост полиции в Ингушетии арестовали

В Ингушетии суд заочно арестовал одного из напавших на пост полиции боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Это 23-летний Ахмед Имагожев, уроженец республики. Он уже пришел в себя после операции и начал давать первые показания. Имагожев рассказал следователю, как вместе со своим подельником Микаилом Мизиевым, застреленным полицией, планировал нападение и готовил оружие.

По сведениям источника "КП" в правоохранительных органах Ингушетии, в палате Имагожева постоянно дежурит вооруженный конвой. Сам обвиняемый прикован наручниками к кровати, так что бегство исключено. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 31 декабря Имагожев и Мизиев напали на пост дорожно-постовой службы на въезде в город Магас. На большой скорости "Гранта" боевиков сбила сотрудника ГИБДД, лейтенанта полиции Зелимхана Кокурхоева. Он погиб на месте. Выскочив из машины, террористы бросились с ножами на другого сотрудника полиции, а потом еще на двоих. Полицейским удалось применить оружие, и Мизиев был убит, а Имагожев ранен. Но и сами стражи порядка получили ранения. Сейчас они находятся в больнице Махачкалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/752834" frameborder="0"></iframe> Кадры нападения на сотрудников полиции на посту ДПС в Магасе.

За день до нападения Имагожев и Мизиев присягнули на верность террористической группировке ИГИЛ и даже выложили в интернет фото, на котором они стоят с ножами в руках, а рядом лежат их порванные надвое российские паспорта. Позже запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение.

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