Стало известно, кто спас полицейского при нападении на пост ДПС в Ингушетии

Стало известно имя человека, который спас сотрудника полиции, раненного во время нападения бандитов на пост ДПС в Магасе. Им оказался обычный уроженец Ингушетии Илез Озиев, объехавший колонну стоячих машин.

Как вспоминает сам мужчина, его смутило, что машины внезапно остановились. Кроме этого, на подъезде к посту скопилось много автомобилей, и Илез решил объехать очередь. На месте мужчина увидел, что там развязалась драка, но подумал, что причина конфликта плевая - недопонимание между участниками движения.

- Я подбежал, увидел у одного из парней нож в руках, я его схватил за плечи и отшвырнул. Он побежал в сторону ДПС, я вслед за ним. Одного раненного спасти я успел, но не успел спасти второго, - рассказывает Илез.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/752834" frameborder="0"></iframe> Кадры нападения на сотрудников полиции на посту ДПС в Магасе.

Нападавшие игнорировали все предупреждения, уверяет очевидец. Когда полицейские стали стрелять в воздух, нападавший с ножом кинулся в сторону поста ДПС. Сотрудник правоохранительных органов требовал остановиться, но тот не слушал и бежал на него. "Все это происходило буквально в считанные секунды", - вспоминает Илез.

Напомним, 31 декабря на пост ДПС в Магасе напали два человека. Они сбили сотрудника, который дежурил у дороги, и стали резать всех, кто встречался им на пути. Нейтрализовать нападавших смог только третий полицейский: одного он убил, а другого - ранил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/752812" frameborder="0"></iframe> Нападение на пост ДПС в Магасе.

Злоумышленниками были уроженцы Ингушетии Ахмед Имагожев, который в итоге выжил, и погибший Микаил Мизиев. Раненный боевик сейчас находится в больнице, к его палате приставлен конвой. Пациент, прикованный наручниками к кровати, уже дал следователям первые показания о том, как они готовились к нападению.

Выяснилось также, что перед инцидентом боевики присягнули на верность ИГ*. Фотографии с разорванными паспортами и флагом запрещенной в России террористической организации они выложили в сеть. Само объединение взяло ответственность за нападение на себя.

Фотография присяги

Пока что открыто уголовное дело только одной статье - 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация

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