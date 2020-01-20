"Дело 500 рублей": как более сотни жителей микрорайона в Дагестане отравили себя питьевой водой

Жители дагестанского города Кизляр с шестого января страдают от питьевой воды, которая течет в кранах микрорайона "Черемушки". Людям, испившим ее однажды, ставят диагноз "острая кишечная инфекция".

По данным мэрии на 20 января, которые озвучил главный врач Центральной городской больницы, 193 человека госпитализированы с одними и теми же симптомами. Среди пострадавших 103 ребенка. Все пациенты средней и легкой тяжести, больных в тяжелом состоянии нет.

- С 6 по 20 января в больницу госпитализировано 193 человека, из них 103 детей, еще 4 человека находятся в больницах Тарумовского района, - сказано в сообщении администрации города. Число пострадавших от питьевой воды растет каждый день: если еще в воскресенье было известно о 164 случаях заражения, то теперь их на 29 больше. А все начиналось с трех обратившихся.

Приказ мэрииФото: СОЦСЕТИ

Чтобы остановить распространение болезни, мэрия вместе с Минздравом Дагестана создала инфекционный штаб. Как только очаг инфекции был в точности определен, уроки в двух школах отменили до 23 января. В эти дни в зданиях будут "проводить ряд противоэпидемических мероприятий". Другим организациям рекомендуют заняться такими же процедурами.

Вдобавок врачи хотят провакцинировать больше 2,5 тысяч людей от разных заболеваний: 1425 (из которых - 1225 дети) против бактериальных инфекций, 1208 (1174 дети) против гепатита А, а 30 человек против дизентерии. 15 января следователи возбудили уголовное дело по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Из-за последних новостей город несколько помрачнел. Здешние блогеры стали вести собственные расследования о происходящем. Так, стритрейсер из Дагестана Саид Губденский, известный по роликам с элитными автомобилями в Instagram, вооружился тестером, чтобы измерить загрязненность воды в кране и бутылках популярных брендов.

Анонс. Тестирование воды в Кизляре. Видео: Instagram.

- Что касается обеззараживания воды, как отметил замглавы администрации Кизляра Сергей Гончаров, гиперхлорирование продолжается. Завершили прокладку новой водопроводной линии, где предположительно находился очаг инфекции, - сказано в сообщении. Из-за дезинфекции вода становилась черной, ее надо бы слить... Но некоторые горожане только снимали это и гадали, какая новая беда к ним спустилась.

Грязная вода в кранах кизлярских домов после обезвреживания. Видео: Instagram.

Такие сообщения с указаниями распространяют жители КизляраФото: СОЦСЕТИ

Что случилось с питьевой водой

В воскресенье Прокуратура Дагестана огласила причину заражения воды в "Черемушках":

- Проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4 Кизляра, обусловленного некачественным устранением прорывов водопроводной линии, произошедших в период с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Проводятся работы по укладке дополнительной линии водопровода, - сказано в сообщении надзорного ведомства, по информации которого от болезни пострадало больше 300 человек.

Правда, до этого звучала иная версия происходящего. Мэр Кизляра Александр Шувалов заявил, что в заражении питьевой воды виноваты сами жители.

Так, местные мастера-самоделки решили сэкономить на сливе грязной воды через канализационную трубу, не предусмотренной в их доме. Ее проложили и присоединили к техническому желобу, где и был водопровод. Труба с питьевой водой повредилась, и в нее стали попадать нечистоты.

- Именно повреждение этой трубы и могло послужить заражением воды инфекцией. Дело в том, что в этих домах не предусмотрена система канализации и у них имеются шамбо [прим.ред: резервуар для слива грязной воды]. Видимо, их уже не используют, - сказал Шувалов. Как отмечают горожане, чтобы выкачать воду большой машиной надо потратить 700 рублей, а маленькой - 500 рублей.