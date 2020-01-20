Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается покидать свой пост и идти на повышение, а разговоры об этом — всего лишь слухи. Об этом политик заявил на первом в 2020 году совещании в Грозном.

— Никогда у меня не было планов работать на какой-либо другой должности за пределами Чеченской Республики. И не планирую делать этого впредь. Свою политическую карьеру планирую завершить здесь, на родине, — заявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что вопреки сведениям СМИ никаких предложений о повышении он не получал. Вся опубликованная по этому поводу информация — не более, чем слухи.

13 января чеченский лидер подписал приказ о передаче своих полномочий премьер-министру республики Муслиму Хучиеву. В регионе это объяснили болезнью лидера. Тем временем интересно, что приказ был опубликован чуть позже — 15 января. В этот же день Правительство РФ в полном составе сложило полномочия и ушло в отставку.

После этого стали появлятся слухи, что Кадырову могли предложить должность полномочного представителя президента России. Долгое время чеченский лидер никак не комментировал эту информацию. Более того, стало известно, что глава республики побывал в Москве, где встретился с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным, который вручил ему грамоту от лица ФНС.

Напомним, что около года назад Кадыров впервые передал полномочия Хучиеву. Тогда оказалось, что чеченский лидер подхватил грипп в горах. Вскоре политик вернулся к исполнению своих обязанностей.

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