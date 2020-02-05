Продлен срок следствия по делу о покушении на главу ЦПЭ по Ингушетии Эльджаркиева

Следственный комитет России продлил ещё на 3 месяца срок предварительного следствия по уголовному делу о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, информирует ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда, срок ареста продлен в отношении Алихана Белхароева, Хасана Полонкоева и его племянника Аслана Полонкоева, а также Али Картоева.

В среду, 5 февраля суд в закрытом режиме рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении Исы Накастоева, З. Полонкоева и Магомеда-Гази Чаниева.

Сообщается, что именно Хасан Полонкоев и является лидером преступной банды, под руководством которого было совершено нападение на Эльджаркиева.

Хасан Полонкоев на рабочем месте

Следствие несколько раз заявляло об угрозах со стороны родственников обвиняемых и сторонников Полонкоева.

Напомним, по версии следствия, в тот злополучный вечер всё происходило так: киллера Курейшу Картоева и его сообщника Ахмеда Арапиева «подбросил» до места преступления ингушский таксист Гелани Костоев. Появления Ибрагима Эльджаркиева ждали в машине.

Увидев цель, убийца сорвался с места и в упор застрелил силовика. Абдулахмед Эльджаркиев, который, выскочив из машины, попытался спасти брата. Киллер не колебался. Сделав контрольные выстрелы в голову, Картоев сбежал с места преступления и вернулся в такси.

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии в Москве.Рассказ очевидца нападения

Преступники продумали план отступления: на авто был прикреплён номер другого, очень похожего внешне автомобиля. Поэтому в первые часы полиция шла по ложному следу. Однако, благодаря камерам и системе «Поток», такси удалось найти.

Сначала водитель Гелани Костоев полностью отрицал свою причастность к преступлению. Но на допросе раскололся, рассказав, с кем и зачем ехал на Академика Анохина. Его слова подтвердил биллинг телефонов.

Ранее «Комсомолка» писала, что следователи раскрыли мотив резонансного убийства главы центра «Э» Ингушетии.

- Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве, - прокомментировал заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

Он также добавил, что следователи установили причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной банды, злоумышленники совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность.

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