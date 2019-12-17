40 человек стали фигурантами дела об убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета России установили сорок человек, причастных к уголовному делу о покушении на главу Центра "Э" по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева 12 января, а также о его убийстве. Об этом сообщают информированные источники в ведомстве.

Кроме девятерых арестованных и Курейша Картоева, которые заочно арестован и сейчас находится в международном розыске, следствие установило еще 30 человек, которых сейчас проверяют на причастность к делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

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