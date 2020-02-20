Как меняются бездомные животные, обретя хозяина — фото до и после

Каждый день волонтеры спасают десятки бездомных животных на Северном Кавказе. Кому-то не повезло угодить под машину или стать игрушкой живодера. Другие просто оказались выброшены за ненадобностью или из-за болезни.

«Комсомолка» рассказывает истории, которые произошли в Кабардино-Балкарии совсем недавно, но уже закончились «хэппи-эндом». Вас поразят фотографии и видео «до» и «после».

«Гари-нежный»

История ласкового беспризорника по кличке «Гари» началась с сырого и холодного подвала многоэтажки в Нальчике. А закончилась в квартире в Москве. За характер пса прозвали «Гари-нежный».

Песик из подвала переехал в московскую квартиру.

- Его выкинули год назад, - рассказывают волонтеры. - Потому что он слишком добрый. И, наверное, не лаял на всех подряд. А просто любил своих хозяев.

Собака начинает улыбаться, когда она довольна жизнью

Сегодня хвостик в тепле, безопасности и заботе. Все благодаря девушкам-волонтерам в Кабардино-Балкарии.

Чингисхан

За этой историей «КП-Северный Кавказ» следила с особенным трепетом. Шесть суток старик умирал в грязи на обочине после ДТП. Травмы были тяжелыми. О таких говорят «спинальник». Никто не решался дать ему шанс. А волонтеры из Нальчика рискнули. И не прогадали! После операции и долгой реабилитации почти сразу нашлась хозяйка.

Только посмотрите на старичка!

Чингисхан теперь спит как пес царских кровей на специально сколоченной для него кроватке. Волонтеры даже смонтировали ролик про своего подопечного, включив все фото и видео с самого начала истории и до счастливого конца:

Пес с парализованными лапами теперь домашний пес!.

Потерявшая дом такса

Истощенную до предела Джену нашли на улице того же самого Нальчика. Кроме пугающей худобы некогда домашняя собака поразила волонтеров рваными ранами на ушах. Породистому хвостику почти сразу повезло найти хозяина. Теперь она живет в любящей семье как баловень судьбы.

Какой теперь хвостик счастливый

И таких историй куча. Все о том, что каждый беспризорник заслуживает шанс на счастливую жизнь.

Спасенные от смерти собаки. Фото до и после..

- Волонтер для обывателя, наверное, это такой небольшой диагноз. Но поверьте, никто из нас не мечтает провести жизнь, дежуря в ветклиниках, таская на руках тяжеленных, грязных, окровавленных и покалеченных псов. Просто мы не прошли мимо, не смалодушничали, как делает большинство. Ведь вы этого боитесь, когда проходите мимо умирающего пса? Вы боитесь почувствовать его боль, - рассказали волонтеры и сделали ролик о части спасенных ими беспризорников.

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