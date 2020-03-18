Коронавирус на Ставрополье, новости на 18 марта 2020 года: всё, что известно на эту минуту

Коронавирус на Ставрополье, новости на 18 марта 2020 года: количество заболевших коронавирусом на территории региона всё ещё находится на нулевой отметке. При этом за последние сутки по стране количество заболевших увеличилось на 33, до 147 человек. Из них 31 в Москве и по одному пациенту в Томской и Новосибирской областях.

Подробности «КП - Северный Кавказ» по ситуации в крае сообщили в региональном Минздраве. Так, под подозрение на коронавирус на Ставрополье попало 212 человек, все они вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией: преимущественно из Китая, восточного региона и Евросоюза. У части из них карантинный срок уже подошёл к концу. Кроме того, под домашним карантином на утро среды находится 83 человека.

Ещё четырёх человек госпитализировали в Инфекционную больницу города Ставрополя из-за того, что они жили в общежитиях. Их первые тесты дали отрицательный результат, однако наблюдение за ними продолжится.

Дезинфекция, новые лаборатории и продукты: что происходит с коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

Тем временем, руководство региона и Минздрав продолжают подготовку на случай вспышки коронавируса: в крае готовят пять лабораторий, в которых будут проводить анализы на коронавирус. В ближайшее время для всех желающих будет размещена более подробная информация по теме. Также власти работают над отладкой поставок медицинских масок в аптеки, чтобы предложение соответствовало запросу.

Напомним, что губернатор Владимир Владимиров ввел режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Он сам возглавляет координационный совет и управляет ситуацией в ручном режиме.

В связи с повысившейся опасностью распространения большинство ВУЗов перешло на дистанционное обучение, в школах введено свободное посещение — любой родитель может перевести своё чадо на индивидуальный план. О том, как это сделать, читайте в материале.

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