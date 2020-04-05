2020-04-04T22:37:22+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Чечне на 5 апреля 2020 года: зафиксировано ещё три новых случая

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Чечне на 5 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Чечне растёт число заразившихся COVID-19В Чечне растёт число заразившихся COVID-19Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Чечне на 5 апреля 2020 года выросло. Сейчас таких пациентов 15 человек. За последние сутки диагностировано ещё три случая заражения. А 40 пациентов с положительными результатами экспресс-тестирования остаются в больницах в ожидании окончательного диагноза.

При этом состояние большинства пациентов оценивается как удовлетворительное. Лишь два пожилых человека 61 и 83 лет плохи — ими занимаются медики. И одна из 15 заражённых, 83-летняя старушка, скончалась 1 апреля.

В республике реализуется комплекс решительных мер по борьбе с инфекцией. Рамзан Кадыров запретил чеченцам покидать дома в период с 20:00 до 8 часов утра. В остальное время жители региона могут выйти лишь за едой, лекарствами или срочной медпомощью.

Чеченский лидер признался, что стремиться «убить коронавирус» в регионе. Для этого он закрыл административные границы. Кадыров сказал, что ради спасения своего народа готов даже нарушить закон. Однако пока Чечня всё равно находится на втором месте в «антирейтинге» регионов СКФО. Лишь в Дагестане зафиксировано больше случаев заражения — 25.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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