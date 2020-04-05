Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 5 апреля 2020 года: зафиксировано ещё три новых случая

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 5 апреля 2020 года осталось неизменным. В медучреждениях лечатся 25 человек. Ещё 16 «положительных» пациентов ждут результатов исследования из референс-центра в Москве.

Ситуация за последние сутки существенно не изменилась. Среди заболевших всё так же семеро детей, среди попавших под подозрение — беременная женщина. Старики, более подверженные разрушительному воздействию инфекции, попали в реанимацию — со 2 апреля там находится три человека.

Главное событие, потрясшее республику и её главу Владимира Васильева, касается жестокого нарушения режима всеобщей самоизоляции, введённого 31 марта. В пятницу тысячи дагестанцев ушли молиться в мечети. В Махачкале — около тысячи человек, в Кизилюрте порядка 3 тысяч.

Владимир Васильев жесточайше раскритиковал такой подход. По его словам, эпизодом занимаются правоохранители. Если выясниться, что карантин нарушил кто-то из недавно вернувшихся в регион, из может ждать не только административная, но и уголовная ответственность.

Напомним, что именно безответственное отношение к необходимости соблюдать самоизоляцию Васильев назвал одной из главных причин печального «лидерства», которое регион захватил в СКФО. В Дагестане на данный момент больше всего зарегистрированных случаев заражения COVID-19. И каждый день порядка 2 тысяч человек возвращается в республику из-за рубежа и из регионов с неблагоприятной эпидситуацией. В случае несоблюдения элементарных требований, это может стать причиной серьёзных осложнений.

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