2020-04-05T21:14:34+03:00
Общество

Чечня официально закрыла границы республики

С 5 апреля в регион ни въехать на машине, ни прилететь на самолете
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
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С 5 апреля в Чечне официально вступает в силу указ Рамзана Кадырова, по которому границы республики закрываются для въезда и выезда. Запрет не касается продовольственных и медицинских перевозок. О решении приостановить движение на границах глава региона ранее сообщил в прямом эфире в Instagram.

- Въезд и выезд из республики как наземным, так и воздушным транспортом будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок. Мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов, - сказал Кадыров.

Кадыров, однако, отметил, что в случае острой необходимости вопрос с перевозкой будет решаться в индивидуальном порядке. Если поездки за пределы Чечни никак не избежать, то власти организуют чартерный рейс. Для решения этого вопроса надо обратиться в оперативный штаб республики, чиновники выдадут специальный пропуск.

Тогда же Кадыров призвал всех уроженцев Чечни, которые планировали вернуться на родину, сделать это до 5 апреля. Теперь на неопределенный срок жители республики не смогут попасть домой.

- Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации, - заявил в прямом эфире Кадыров.

Напомним, с 28 марта в Чечне ужесточили карантинные меры движения через границу. В Грозный могли въехать только местные жители, чиновники, работники жизнеобеспечивающих организаций, поставщики продовольствия и представители СМИ. Кроме того, аэропорт города отменил все рейсы, кроме одного - "Грозный-Москва" и обратно. Республика стала первым регионом в России, который ввел комендантский час с восьми вечера.

По состоянию на 5 апреля 2020 года в Чечне зафиксировали 15 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших пока нет, одна пациентка - 83-летняя бабушка, приехавшая из Москвы - умерла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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