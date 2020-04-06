Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 6 апреля 2020 года: 34 человека ждут подтверждения

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 6 апреля 2020 года за минувшие сутки не увеличилось. В госпитале с подтвержденным диагнозом лежат 25 пациентов, еще 34 - ждут результаты повторного исследования. Среди зараженных - семеро детей, младшему три года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Состояние пяти человек оценивают как стабильное тяжелое, они принимают лечение медиков. Среди пациентов с такими осложнениями - 85-летняя бабушка и 44-летний мужчина с хроническим заболеванием.

- Ещё один мужчина с симптомами коронавируса был накануне доставлен по линии санитарной авиации из Южно-Сухокумска в РЦИБ. У мужчины развились осложнения, характерные для лиц имеющих хронические заболевания, - рассказали представители Минздрава Дагестана.

Четыре жителя Каспийска выздоровели, среди них - трое взрослых и один ребенок. Их выписали и отпустили домой. За сутки в Дагестане на карантин отправили 505 человек. По состоянию на час ночи 6 апреля под медицинским наблюдением находятся 1572 человека.

Напомним, в Дагестане объявили четвертую стадию распространения коронавируса, которая считается "неконтролируемой". Как отмечают эксперты, на этом этапе источник заражения выявить очень трудно. Вирус оседает на вещах и предметах и содержится в воздухе.

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