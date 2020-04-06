2020-04-06T01:04:23+03:00
Общество

Коронавирус в Чечне, новости на 6 апреля 2020 года: границу республики официально закрыли

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чечне на 6 апреля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Чечне, новости на утро 6 апреля 2020 года: границы республики указом Рамзана Кадырова закрыты. Выехать из региона или въехать в него никому нельзя - кроме перевозчиков продовольствия и лекарства.

По состоянию на час ночи 6 апреля в Чеченской Республике обнаружили 36 больных коронавирусом. Как уточнил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов, только 15 тестов подтвердили в федеральных лабораториях. Состояние большинства инфицированных оценивается как легкое и среднее, многие переносят болезнь без симптомов.

- Состояние только одного пациента тяжелое, ему 83 года. За его жизнь борются врачи, - сказал в видеообращении Сулейманов. По данным Министерства здравоохранения Чечни, под медицинским наблюдением находятся 675 человек.

Рамзан Кадыров прокомментировал видеоролик, на котором три полицейских пинают жителя Грозного, нарушившего карантин. Кадры вызвали ажиотаж в Дагестане, что не понравилось главе Чечни:

- Пацана ударили за то, что его третий раз предупредили, а он начал материться. И началось обсуждение. [...] В Дагестане пишут: "Вы же мусульмане, почему позволяете такое?" Мне лучше одного человека ударить, чем тысячу - похоронить. [Тем более я не хочу], чтобы похороны проходили не по нашему обычаю. Я принимаю жесткие меры: кого надо буду бить дубинками, кого-то посажу в тюрьму или подвал. Но защищу народ! - сказал Кадыров в прямом эфире, который вели с заседания дополнительного оперативного штаба Чечни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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