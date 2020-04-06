Число заболевших коронавирусом в Чечне на 6 апреля 2020 года: 83-летний пациент в тяжелом состоянии

Число заболевших коронавирусом в Чечне на 6 апреля 2020 года не изменилось. В республике 15 подтвержденных случаев заражения COVID-2019, материалы 21 пациента отправили на второе исследование в Москву.

Со слов Эльхана Сулейманова, состояние почти всех пациентов среднее или легкое, инфекция не проявляется в больных. Только один зараженный - 83-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии. Медики занимаются его лечением. На карантине остаются 675 человек.

С 5 апреля граница Чечни закрыта. Теперь, чтобы въехать в республику или выехать из нее, надо получить специальный пропуск от оперативного штаба. Кроме того, после тщательного осмотра на постах пропускают грузовики, доставляющие в регион товары первой необходимости или лекарства.

В Чечне самой первой в России ввели комендантский час с восьми вечера. За его соблюдением следят сотрудники правоохранительных органов, которые объезжают города и населенные пункты. Иногда полицейские наказывают нарушителей карантина по-своему. Один из таких случаев произошел в Грозном: мужчину отпинали за нарушение режима самоизоляции. Видео с инцидентом попало в сеть и вызвало негодование у пользователей из Дагестана.

- В Дагестане пишут: "Вы же мусульмане, почему позволяете такое?" Мне лучше одного человека ударить, чем тысячу - похоронить. [Тем более я не хочу], чтобы похороны проходили не по нашему обычаю. Я принимаю жесткие меры: кого надо буду бить дубинками, кого-то посажу в тюрьму или подвал. Но защищу народ! - прокомментировал случай Кадыров в прямом эфире.

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