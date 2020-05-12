Чеченский внук Пугачевой на карантине подражает герою мультфильма

Внук Аллы Пугачевой, а также сын Кристины Орбакайте и известного бизнесмена Руслана Байсарова - Дени Байсаров - продолжает удивлять во время самоизоляции. Молодой человек из-за коронавируса застрял в Лондоне, дистанционно учится - и жутко страдает от одиночества. Оттого звездный ребенок придумывает себе странные челленджы и развлечения.

Например, сын миллиардера Руслана Байсарова побрился наголо до того, как Рамзан Кадыров превратил это во флешмоб. Поэтому не того чеченца считают родоначальником идеи стричься на карантине "под ноль".

Лысый чеченский внук ПугачевойФото: СОЦСЕТИ

Но и на этом Дени не остановился. Став лысым, парень пошел по пути ниндзя. А позже определил, что он Аанг - главный герой мультика "Аватара". Чтобы соответствовать образу "мага Воздуха", внук Пугачевой раздобыл палку и облачился в спортивные вещи.

- Изучая неуклюжие повороты, пытаюсь быть Аватаром Аанг, - пишет Дени.

Дени Байсаров идет по пути Аватара.

Но и от русской культуры сын чеченского бизнесмена пытается не отрываться. Свое любимое занятие вне карантина - арт-лабораторию - он вспомнил казачком под тюремную песню "Оп, мусорок".

Казачок под шансон от Дени Байсарова и его подруги.Видео: социальные сети

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