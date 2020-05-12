2020-05-12T13:35:31+03:00
Общество

Чеченский внук Пугачевой на карантине подражает герою мультфильма

Дени Байсаров учится быть как Аватар [видео, фото]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Дени Байсаров и Аватар АангДени Байсаров и Аватар АангФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Внук Аллы Пугачевой, а также сын Кристины Орбакайте и известного бизнесмена Руслана Байсарова - Дени Байсаров - продолжает удивлять во время самоизоляции. Молодой человек из-за коронавируса застрял в Лондоне, дистанционно учится - и жутко страдает от одиночества. Оттого звездный ребенок придумывает себе странные челленджы и развлечения.

Например, сын миллиардера Руслана Байсарова побрился наголо до того, как Рамзан Кадыров превратил это во флешмоб. Поэтому не того чеченца считают родоначальником идеи стричься на карантине "под ноль".

Лысый чеченский внук Пугачевой Фото: СОЦСЕТИ

Лысый чеченский внук ПугачевойФото: СОЦСЕТИ

Но и на этом Дени не остановился. Став лысым, парень пошел по пути ниндзя. А позже определил, что он Аанг - главный герой мультика "Аватара". Чтобы соответствовать образу "мага Воздуха", внук Пугачевой раздобыл палку и облачился в спортивные вещи.

- Изучая неуклюжие повороты, пытаюсь быть Аватаром Аанг, - пишет Дени.

Дени Байсаров идет по пути Аватара.

Но и от русской культуры сын чеченского бизнесмена пытается не отрываться. Свое любимое занятие вне карантина - арт-лабораторию - он вспомнил казачком под тюремную песню "Оп, мусорок".

Казачок под шансон от Дени Байсарова и его подруги.Видео: социальные сети

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гордый горец или хипстер: кем стал чеченский внук Аллы Пугачевой

Воспитанием мальчика занимались Кристина Орбакайте, Алла Борисовна, чеченский папа-миллионер и Рамзан Кадыров [подробности]

ТАЙНА ПОЧТИ РАСКРЫТА

Чеченский внук Аллы Пугачевой закончил элитный вуз в Лондоне

В каком университете учился Дени - скрывает даже его мама. Корреспондентам "КП - Северный Кавказ" удалось предположить, в каком университете учился Байсаров-младший [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
На Ставрополье пьяный водитель пытался спровоцировать конфликт с полицейскими
На Ставрополье банда вымогателей требовала 5 млн рублей у бизнесмена
В Пятигорске возобновят работу четыре рынка
На Ставрополье для медиков создали необходимые условия безопасности
На Ставрополье главные государственные инспекторы выйдут на рейды
В праздники на Ставрополье поймали больше сотни нетрезвых водителей
На Ставрополье выросло количество умерших от коронавируса
На Ставрополье возобновили работу межмуниципального транспорта
В Пятигорске сняли карантин
На Ставрополье предприниматели будут платить за аренду госимущества 1 рубль в месяц за квадратный метр
На Ставрополье возвели первую установку ветроэлектростанции
На Ставрополье в аварии пострадали три человека
На Ставрополье водитель автомобиля сбила насмерть пенсионера
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 1125 человек
На Ставрополье от коронавируса скончался еще один человек
После отмены карантина в Пятигорске заработают рынки и парикмахерские
В Пятигорске 12 мая снимают карантин
График работы пунктов выдачи спецпропусков в Ставрополе: день и адрес
На Ставрополье еще неделю сохранятся ограничения по коронавирусу
При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали 15 человек
В КБР от коронавируса скончался четвертый пациент
В КЧР за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусом
Ставрополье лидирует по числу нарушителей самоизоляции
На Ставрополье продлили режим обязательной самоизоляции