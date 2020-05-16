2020-05-16T00:17:21+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 мая 2020: число умерших достигло 26

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 16 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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На Ставрополье режим самоизоляции продлен до 24 мая 2020 годаНа Ставрополье режим самоизоляции продлен до 24 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 мая 2020: в регионе зафиксировано 1308 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом.Так, в регионе на данный момент зафиксировано 26 летальных исхода.

15 мая стало известно, что режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 24 мая. Постановление подписал губернатор края Владимир Владимиров. А с 18 мая в регионе вводится обязательный масочный режим.

В крае потихоньку разрешается работа некоторых категорий торговых предприятий. В понедельник могут возобновить работу непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 350 квадратных метров.

Важный аспект: магазины должны быть оборудованы отдельным входом, а внутри может одновременно находиться ограниченное число посетителей.

Мэр Железноводска сообщил о смерти второго горожанина.

На Ставрополье продолжают проводить исследования на коронавирус. По данным краевого Минздрава, с начала пандемии в региона сделано 54 тысячи тестов. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае определены 15 лабораторий, которые делают исследования.

Анализы на коронавирус в обязательном порядке берут у каждого, кто вернулся в регион из других регионов России или из-за рубежа, кто контактировал с больными Covid-19, у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», у людей старше 65 лет, обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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