Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 мая 2020: число умерших достигло 26

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 мая 2020: в регионе зафиксировано 1308 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом.Так, в регионе на данный момент зафиксировано 26 летальных исхода.

15 мая стало известно, что режим самоизоляции на Ставрополье продлили до 24 мая. Постановление подписал губернатор края Владимир Владимиров. А с 18 мая в регионе вводится обязательный масочный режим.

В крае потихоньку разрешается работа некоторых категорий торговых предприятий. В понедельник могут возобновить работу непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 350 квадратных метров.

Важный аспект: магазины должны быть оборудованы отдельным входом, а внутри может одновременно находиться ограниченное число посетителей.

Мэр Железноводска сообщил о смерти второго горожанина.

На Ставрополье продолжают проводить исследования на коронавирус. По данным краевого Минздрава, с начала пандемии в региона сделано 54 тысячи тестов. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае определены 15 лабораторий, которые делают исследования.

Анализы на коронавирус в обязательном порядке берут у каждого, кто вернулся в регион из других регионов России или из-за рубежа, кто контактировал с больными Covid-19, у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», у людей старше 65 лет, обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье расширили перечень организаций торговли, работающих во время коронавируса

В Ставропольском крае продолжат работать магазины продовольственных товаров, продовольственные рынки, аптеки и ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли (подробнее)