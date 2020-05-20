2020-05-20T02:55:15+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 мая 2020: в регионе растет число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 20 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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На Ставрополье режим самоизоляции продлен до 24 маяНа Ставрополье режим самоизоляции продлен до 24 маяФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

За сутки в крае скончались еще трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

О ситуации по региону, в целом: в городской больнице Пятигорска на карантин закрыли четыре отделения. Медики и пациенты изолированы на две недели. Такие меры приняли по требованию специалистов Роспотребнадзора.

На Ставрополье ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы в проведение ежегодной летней оздоровительной кампании. Ее откроют с разрешения Роспотребнадзора с учетом конкретного эпидрежима. Все эти организации начнут принимать школьников ориентировочно с 1 июля.

Министерство здравоохранения Ставрополья отрабатывает все вопросы, возникающие у медработников в связи с выплатами за помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Для этого в регионе работает горячая линия: +7 9034082038.

Напоминаем, что на Ставрополье режим самоизоляции продлен до 24 мая 2020. А с 18 мая в крае введен обязательный масочный режим.

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"Прошу обратить внимание, что с 18 мая до 1 июля ношение маски является для каждого из нас обязательным, в том числе при выходе из квартиры, в подъезде, на улице, на транспорте, в магазинах. При нарушении- штраф" (сколько и за что)

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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