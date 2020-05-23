Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 мая 2020: половина больных - в Черкесске

Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 мая 2020: количество заболевших выросло. В регионе нашли 712 инфицированных, за день врачи зарегистрировали еще 11 новых случаев заражения. По данным оперативного штаба, врачи спасли 239 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 378 человек. Следом расположились Усть-Джегутинский (91 житель), Малокарачаевский (57), Абазинский (35), Хабезский (29), Прикубанский (33) и Зеленчукский (20) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии инфицированных меньше 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 22 мая. Фото: оперштаб

- 395 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

В Карачаево-Черкесии вылечили первого младенца с коронавирусом. По данным республиканского Министерства здравоохранения, ребенку меньше месяца. В больнице с диагнозом кроха оказался с матерью, от которой и заразился. Инфицирование произошло дома.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, в Карачаево-Черкесии до 24 мая действует режим самоизоляции. Велика вероятность, что его продлят. Кроме этой ограничительной меры, жители должны соблюдать масочный режим - выходить на улицу с медицинскими масками и в перчатках.

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