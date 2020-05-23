2020-05-22T17:51:09+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 мая 2020: половина больных - в Черкесске

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 23 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 мая 2020: количество заболевших выросло. В регионе нашли 712 инфицированных, за день врачи зарегистрировали еще 11 новых случаев заражения. По данным оперативного штаба, врачи спасли 239 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 378 человек. Следом расположились Усть-Джегутинский (91 житель), Малокарачаевский (57), Абазинский (35), Хабезский (29), Прикубанский (33) и Зеленчукский (20) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии инфицированных меньше 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 22 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 22 мая. Фото: оперштаб

- 395 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

В Карачаево-Черкесии вылечили первого младенца с коронавирусом. По данным республиканского Министерства здравоохранения, ребенку меньше месяца. В больнице с диагнозом кроха оказался с матерью, от которой и заразился. Инфицирование произошло дома.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19

00:00
00:00

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, в Карачаево-Черкесии до 24 мая действует режим самоизоляции. Велика вероятность, что его продлят. Кроме этой ограничительной меры, жители должны соблюдать масочный режим - выходить на улицу с медицинскими масками и в перчатках.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

СПАСЛИ ОТ COVID-19

В Карачаево-Черкесии от коронавируса вылечили 82-летнюю бабушку

Пенсионерка сейчас на домашнем карантине (подробности)

ИНЦИДЕНТ В КЧР

Муфтия Карачаево-Черкесии госпитализировали с тяжелой формой коронавируса

Исмаила Бердиева подключили к кислороду (подробности)

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в КЧР»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Новости 24
Режим самоизоляции в Ставрополе: что можно и что нельзя до 31 мая
На Ставрополье главы муниципалитетов встретились с медработниками
Минздрав: половина ставропольцев болеет коронавирусом бессимптомно
Волонтеры Фонда Андрея Мельниченко передали медикам тысячу защитных лицевых экранов
Апелляционный суд отменил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая
На Ставрополье одобрили около 15 тысяч заявок от предпринимателей на получение субсидии
На Ставрополье в 46% случаев коронавирус протекает бессимптомно
Во Владикавказе вычли налог из надбавки врачам за борьбу с COVID-19
В Пятигорске врачи спасли 76-летнего дедушку от инсульта
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до конца мая
ВТБ в СКФО поддержал клиентов более чем на 3 млрд рублей
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая
На Ставрополье мошенники создали фейковые сайты по «выплате пособий» на детей
На Ставрополье 8 тысяч семей подали заявление на выплаты по детям
На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов